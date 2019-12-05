На украинских дорогах иногда встречаются авто с задними указателями поворотов красного цвета. Это с огромной вероятностью указывает на то, что авто из США. Там это норма.

На заре автомобилестроения у авто не было никаких световых указателей маневра. Потом появились задние стоп-сигналы красного цвета. Интенсивность движения росла, для безопасности возникла необходимость применять указатели поворотов. Производители стали размещать под одним красным колпаком два сигнала: стоп и поворот. На разных моделях могла быть одна лампочка, работающая в разных режимах (непрерывном и мигании), или две.

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Позже задний указатель поворота мог стоять отдельно, но по традиции он был, как и раньше, красного цвета. Этот цвет уже был привычен и стал общепринятой нормой.

Споры о том, насколько безопасны поворотники красного цвета, ведутся давно. В результате Департамент транспорта США провел серьезные исследования на эту тему, результаты которых были опубликованы в сентябре 2008 г. Исследование проводило NHTSA (Национальное управление безопасностью движения на трассах). Согласно этим исследованиям не было обнаружено влияния цвета фонарей на безопасность. Однако споры не утихали, и было проведено новое исследование. И в апреле 2009 г NHTSA заключило, что сигнал желтого варианта задних поворотников на 5,8% понятнее всем участникам движения, что помогает избегать ДТП.

На практике массовое применение красного варианта имеет свои нюансы. Очевидных преимуществ оно не дает. Конечно, за красными задними поворотниками в темную пору легче определить, едет авто попутно или навстречу. Но это лучше видно по свету фар. Крупных и явных проблем с этим цветом в США также не возникает, потому что все водители к этому привыкли.

По состоянию на 2019 год не только в США, но и в Канаде и на всем североамериканском континенте разрешены оба цвета этих указателей. Автомобили, которые делаются для американского рынка в любой стране мира, выходят с конвейера с красным вариантом.

Автомобили в СССР до середины 60-х годов официально выпускались с красным вариантом поворотников. До сих пор можно встретить, например, “Волгу” ГАЗ 21 с таким оснащением. Дальше был полный переход на желтый вариант.

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Сейчас в Украине официально регламентировано использование только желтых указателей поворота. Впрочем, на практике многие авто, импортируемых из США, ездят с красными поворотниками. Отечественные законодатели пока не спешат внедрять двухстандартную систему вроде США и Канады. Возможно, в далеком будущем увеличение количества импортируемых авто из-за океана заставит государственников принять необходимые изменения, но пока таких проектов нет.