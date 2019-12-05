На українських дорогах іноді зустрічаються авто з задніми покажчиками поворотів червоного кольору. Це з величезною імовірністю вказує на те, що авто з США. Там це норма.

На зорі автомобілебудування у авто не було ніяких світлових покажчиків маневру. Потім з'явилися задні стоп-сигнали червоного кольору. Інтенсивність руху росла, для безпеки виникла необхідність застосовувати покажчики поворотів. Виробники стали розміщувати під одним червоним ковпаком два сигнали: стоп і поворот. На різних моделях могла бути одна лампочка, що працює в різних режимах (безперервному і миготіння), або дві.

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Пізніше задній покажчик повороту міг стояти окремо, але за традицією він був, як і раніше, червоного кольору. Цей колір вже був звичний і став загальноприйнятою нормою.

Суперечки про те, наскільки безпечні поворотники червоного кольору, ведуться давно. В результаті Департамент транспорту США провів серйозні дослідження на цю тему, результати яких були опубліковані у вересні 2008 р. Дослідження проводило NHTSA (Національне управління безпекою руху на трасах). Згідно з цими дослідженнями не було виявлено впливу кольору ліхтарів на безпеку. Однак суперечки не вщухали, і було проведено нове дослідження. І в квітні 2009 р NHTSA уклало, що сигнал жовтого варіанту задніх поворотників на 5,8% зрозуміліше всім учасникам руху, що допомагає уникати ДТП.

На практиці масове застосування червоного варіанту має свої нюанси. Очевидних переваг воно не дає. Звичайно, за червоними задніми поворотниками в темну пору легше визначити, їде авто попутно або назустріч. Але це краще видно по світлу передніх фар. Великих і явних проблем з цим кольором в США також не виникає, тому що всі водії до цього звикли.

Станом на 2019 рік не тільки в США, але і в Канаді і на всьому північноамериканському континенті дозволені обидва кольори цих покажчиків. Автомобілі, які робляться для американського ринку в будь-якій країні світу, виходять з конвеєра з червоним варіантом.

Автомобілі в СРСР до середини 60 х років офіційно випускалися з червоним варіантом поворотників. Досі можна зустріти, наприклад, “Волгу” ГАЗ 21 з таким оснащенням. Далі був повний перехід на жовтий варіант.

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Зараз в Україні офіційно регламентовано використання лише жовтих вказівників повороту. Втім, на практиці багато авто, імпортованих зі США, їздять з червоними поворотниками. Вітчизняні законодавці поки що не поспішають впроваджувати двохстандартну систему на зразок США та Канади. Можливо, в далекому майбутньому збільшення кількості авто імпортованих з-за океану змусить державників прийняти необхідні зміни, але наразі таких проектів немає.