Як працюють служби евакуації транспортних засобів і що робити, коли автомобіль забрали.

Проблема паркування – одна з найболючіших в сучасному Києві. Столичні чиновники вирішують її не методом будівництва паркінгів та облаштування місць для стоянки авто, а у першу чергу вдаються до репресивних дій. Штрафи та евакуація – ось головні інструменти столичної влади у вирішенні транспортних проблем.

Читайте також: Лайфхак: чи можна уникнути "заочного" штрафу за неправильну парковку

Тож як працює репресивна машина створена столичними чиновникам? Відповідь на це питання ми шукали у авторів та реалізаторів цієї ідеї:

Хто нині може евакуювати неправильно припарковані автомобілі?

Управління (інспекція) з паркування Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Управління патрульної поліції в місті Києві.

Чи є обов’язковою умовою присутність поліцейських при евакуації автомобіля?

Інспектори з паркування можуть здійснювати тимчасове затримання (евакуацію) транспортних засобів самостійно.

Якими правилами користуються інспектори евакуації? Деякі автомобілі обходяться штрафами, а інших — евакуюють. Чому?

Тимчасове затримання транспортних засобів (евакуація) здійснюється у випадках, якщо розташування транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху. Підстава – Постанова КМУ від 14.11.2018 № 990.

У інших випадках порушень правил дорожнього руху транспортний засіб не евакуюється. Штраф виписується у будь-якому випадку.

Чи можна на місці отримати штраф і забрати авто з евакуатора, якщо його ще не встигли відвезти?

З прибуттям водія транспортний засіб йому повертається. Штраф отримується на місці правопорушення за постановою патрульного поліцейського або за повідомленням про притягнення до адміністративної відповідальності від інспектора з паркування.

Чи існує знижка на сплату штрафу за неправильне паркування? Якщо так, то який розмір знижки і термін для сплати?

Водій може сплатити 50 відсотків штрафу, якщо він заплатить протягом 10 банківських днів з дня набрання законної сили постановою про накладення штрафу або протягом 10 банківських днів з моменту отримання повідомлення інспектора з паркування про штраф, залишеного інспектором на лобовому склі автомобіля на місці правопорушення.

(Штраф виписується на юридичного власника авто, а не на водія, що здійснив правопорушення прим. ред.)

Чи є певна послідовність дій водія у випадку, коли автомобіль евакуювали чи оштрафували?

План дій, якщо транспортний засіб евакуйовано інспектором з паркування:

Зателефонуйте 102 й визначте: чи дійсно Ваш транспортний засіб евакуйовано.

Необхідно прибути в офіс Головного управління Національної поліції в Києві за адресою вул.Володимирська 15, кабінет №5 (вхід від пам’ятника Б.Хмельницькому)

Отримати у працівника інспекції з паркування постанову про штраф з квитанцією про оплату штрафу, квитанцію на оплату евакуатора та квитанцію на оплату зберігання авто на штрафмайданчику.

Після сплати прибути на штрафмайданчик та забрати автомобіль.

Читайте також: Три кола пекла: що треба зробити автовласнику, якщо його авто евакуювали

План дій, якщо транспортний засіб евакуйовано патрульною поліцією:

Зателефонуйте 102 й визначте: чи дійсно Ваш транспортний засіб евакуйовано.

Далі рушайте в офіс Головного управління Національної поліції, дізнайтесь, хто саме евакуював авто.

Якщо поліція, то варто поїхати за постановою на вул. Народного ополчення 9 (сб, нд — вихідні).

Далі, повернутися назад в офіс і сплатити 3 квитанції, заповнити заяву.

Після сплати прибути на штрафмайданчик та забрати автомобіль.

Порада: якщо патрульні на місці, то значно краще відразу у них отримати постанову.

Як самостійно розрахувати вартість всіх платежів? Які тарифи?

Штраф – 510 грн. Евакуатор – 1270 грн. Зберігання – 140 грн за добу.

Чи може інспектор перевірити інформацію щодо сплати паркування? Якщо ні, коли ця функція буде доступною?

Нині інспектор з паркування може перевірити, чи оплачено паркування в телефонному режимі через КП "Київтранспарксервіс".

Зі створенням автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, інспектор з паркування зможе перевіряти оплату в автоматичному режимі самостійно.

Яка нині кількість інспекторів та евакуаторів? Чи планують збільшити їх кількість?

Зараз у складі інспекції з паркування 20 працівників.

Щоденно працюють 10-15 евакуаторів.

Постійно проводяться конкурси на заміщення вакантних посад в інспекції з паркування. Укладаються нові договори на залучення евакуаторів. Планується збільшення кількості евакуаторів до 100 машин.

Чи зможуть інспектори протягом місяця провести зразково-показову роботу біля Верховної Ради та прозвітувати результат?

Інспектори з паркування періодично працюють біля Верховної Ради України щодо виявлення порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів. Але забезпечення їх постійної присутності протягом місяця саме на цій дорожній ділянці на сьогодні неможливе. Усе через те, що необхідно зосереджувати зусилля інспекції з паркування на інших ділянках міста, не менш важливих з точки зору дорожньої обстановки.

Коли буде реалізована постанова КМУ щодо забезпечення паркоматами всіх платних парковок за кількістю їх місць?

У місті Києві працюють 30 паркоматів та 6 видів "мобільного паркування" (більше інформації – на сайті КП "Київтранспарксервіс".

Згідно з Постановою КМУ паркувальні майданчики обов’язково повинні бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менш як один автомат на 20 місць для паркування з обох боків узбіччя, дороги або тротуару та/або інформаційними знаками про можливість і порядок надання послуги “мобільне паркування”.

Читайте також: Де можна залишити автомобіль біля метро – список парковок від "Київтранспарксервіс"

Сьогодні на всіх паркувальних майданчиках встановлені інформаційні таблички, на яких є інформація про "мобільне" паркування. Таким чином Постанова КМУ виконується.

Нині в Києві власники ресторанів/кафе мають можливість викупити паркувальні місця наперед для своїх відвідувачів. Як з цим бути?

Паркульний талон видається на транспортний засіб. Він не дає права утримувати конкретне паркувальне місце для певного авто.

Такого поняття, як "оплачені паркувальні місця" на вуличних паркувальних майданчиках не існує. Оплата здійснюється за транспортний засіб.

На жаль, нині є випадки свавілля з борку деяких ресторанів, готелів щодо притримування паркувальних місць для своїх клієнтів. Боротьба з цим ведеться.

Чому так мало постанов про штрафи? Навіщо витрачати час на евакуацію одного транспортного засобу, якщо протягом цього періоду можна виписати штраф десятьом?

На сьогодні інспекторами з паркування вже винесено більш ніж 4 тисяч постанов. Кількість постанов обмежується наявним складом інспекції з паркування та відсутністю автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування.

Евакуація автомобілів здійснюється не заради штрафів, а з метою звільнити вулиці місце від транспортних засобів, які заважають рухатись громадському транспорту, велосипедам, пішоходам та іншим автомобілям, тобто від тих, хто суттєво перешкоджає дорожньому руху або здійснює загрозу безпеці руху.

Чи несе відповідальність служба з евакуації за цілісність та збереження транспортного засобу? Чи проводиться інспектором робота щодо опису/фото/відеофіксації стану автомобіля перед тим, як його евакуювати?

Однією з обов’язкових умов укладання договору з підприємством на перевезення тимчасово затриманих транспортних засобів є наявність у підприємства договору про страхування вантажу.

Перед тим, як евакуювати автомобіль інспектор з паркування здійснює фото/відео фіксацію транспортного засобу та складає акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, форма якого затверджена Постановою КМУ.

Яка відповідальність за злочинну халатну бездіяльність посадових осіб, які не евакують те, що потрібно? Який термін та штрафи?

Відповідальність за неевакуацію транспортних засобів законодавством не передбачена.

Читайте також: В центрі Києва неможливо оплатити парковку: власний досвід

Відомо, що інспекторів з паркування не вистачає. Чому не можна перейняти досвід сусідів з впровадження автомобільних інспекторів з системами автофіксації, які допоможуть віднайти неправильно припарковані автомобілі та виписати штраф?

Згідно з відповідним розпорядженням КМДа в місті Києві створюється автоматизована система контролю оплати вартості послуг з паркування, однією з функцій якої є і фіксація порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів у режимі фотозйомки (відеозапису).

Як підтвердити своє законне право на безкоштовне паркування (особи, яким дозволено паркування: УБД, люди з вадами руху, і т.д.), якщо вона на авто друга чи взяв на прокат. Копія документу-посвідчення під скло не варіант. Чи планується створення картки локалсітізен, як за кордоном?

Згідно із законодавством інспектор має право виносити постанову про штраф без присутності власника транспортного засобу або особи, яка безпосередньо керує цим засобом.

Вирішити питання підтвердження права на безкоштовне паркування швидко і надійно можливо лише за умов створення та впровадження автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, де будуть вестись відповідні реєстри пільговиків.

Нині є один можливий шлях скасування постанови інспектора з паркування згідно із законодавством – у випадку, коли особа, яка має пільги на оплату паркування, оштрафована інспектором з паркування без її присутності, ця особа має звернутися до суду та підтвердити своє право на пільги. Згідно з рішенням суду постанова інспектора з паркування буде скасована.

(Також якщо постанова винесена на власника ТЗ , а правопорушення вчинив не він, штраф може бути скасований через суд. Повідомляти хто саме вчинив правопорушення закон власника не зобов’язує прим. ред.)

Як бути з тими, хто паркується на тротуарах, пожежних виїздах, газонах. Які плани боротьби з такими особами?

Паркування на тротуарах, газонах, виїздах с прилеглих територій є порушенням правил дорожнього руху.

Боротьба з такими порушниками вже триває. Але наявна чисельність інспекції з паркування поки не дозволяє проводити систематичний контроль з порушеннями правил зупинки, стоянки, паркування на всіх дорожніх ділянках.

Читайте також: Скільки штрафів за неправильну парковку виписали київським водіям

Тому основні зусилля поки зосереджені на усунення грубих порушеннях правил дорожнього руху у випадках, коли розташування транспортного засобу перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці дорожнього руху у центральних районах міста, магістральних вулицях, вулицях зі виділеними смугами для руху громадського транспорту.

Чи можна створити мобільний додаток, в якому можна робити фото та з автоматичною геолокацією відправляти на службу для виконання евакуації?

Таке буде можливим лише за умов створення та впровадження у місті Києві автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування.

Чому мало інспекторів та евакуаторів? Чи беруть евакуатори в аренду?

На сайті КМДА є оголошення про готовність Департаменту транспортної інфраструктури укладати договори з підприємствами, які мають евакуатори.

Укладання договорів триває, тому кількість евакуаторів буде збільшуватись.

Чому Киїівблагоустрій має нові евакуатори ІВЕКО, а у інспекції немає паркувального майданчика і вона сплачує за вивіз експресу?

У інспекції з паркування департаменту транспортної інфраструктури немає своїх евакуаторів. На договірних засадах залучаються евакуатори підприємств та організацій (комунальних або комерційних), якщо ці підприємства та організації забажають надати свої евакуатори для забезпечення роботи інспекції з паркування.

У евакуаторів Київблагоустрою вистачає своє роботи.

Яка заробітна плата інспектора? Чому не зробити мінімальну зарплату і додавати кошти за кожен евакуйований чи оштрафований автомобіль?

Зарплата інспектора на сьогодні – 12-13 тис. грн

Питання відпрацювання системи заохочення для інспекторів з паркування на часі, триває визначення можливості фінансового та юридичного обґрунтування такого заохочення.

Чи повідомляєте Ви власнику про те, що його автомобіль забрали на штрафмайданчик? Чи є методи, як це прослідкувати?

102, 1551, сайт КМДА розділ “Майно”. Також Телеграм-канал "Київська платформа евакуації".

Читайте також: Як діяти, якщо автомобіль забирають евакуатором за порушення правил парковки