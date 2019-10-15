Чи знаєте ви, що заплатити за парковку в центрі Києва багато де неможливо, навіть якщо є таке бажання?

Адвокат Вадим Володарський приїхав у справах до ценрту столиці на автомобілі, але так і не зміг знайти, як законно оплатити послуги паркуваня. За його словами, “в районі вулиці Володимирської та Великої Житомирської парковка є тільки ближче до Андріївського узвозу, – тут взагалі, якщо вона платна, то це просто послуги неналежної якості. Але навіть якщо ви згодні її оплатити – зробити це неможливо. Адже паркомат знайти нереально”.

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Звичайно, можна сплати за допомогою смартфону, зокрема сервіс “Приват24” надає таку можливість. Але в списку додатку тут нема жодної парковки. Жоден інший додаток, з якого оплата теоретично можлива, теж не працює. Паркомата немає, та багатьом він і не підходить в принципі: інколи приїхавши по справах, людина може не знати, вирішить вона їх за 10 хвилин або за півдня.

Аналогічна ситуація і на Майдані Незалежності, біля готелю "Козацький". Місця для паркування є, але за розміткою вони всі платні. Паркоматів поблизу немає. Додаток цих місць теж "не бачить". І таких місць у центрі Києва вистачає...

“Можливо у "Київпарксервісі", спеціально створюють такі ситуації, щоб паркувальні інспектори могли виписувати штрафи (заочно на власника авто, а не на порушника) або “заробляти” евакуацією авто? – запитує адвокат Вадим Володарський. – В такому випадку позовів до суду буде стільки, що вони обійдуться дорожче, ніж “заробіток” з евакуації”.

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