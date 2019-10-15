Знаете ли вы, что заплатить за парковку в центре Киева во многих местах невозможно, даже если есть такое желание?

Адвокат Вадим Володарский приехал по делам в центр столицы на автомобиле, но так и не смог найти, как законно оплатить парковку. По его словам, "в районе улицы Владимирской и Большой Житомирской парковка есть только ближе к Андреевскому спуску – здесь вообще, если она платная, то это просто услуги ненадлежащего качества. Но даже если вы согласны ее оплатить – сделать это невозможно. Ведь паркомат найти нереально".

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Конечно, можно оплатить с помощью смартфона, в частности сервис “Приват24” предоставляет такую ​​возможность. Но в списке приложении здесь нет ни одной парковки. Ни одно другое приложение, с которого оплата теоретически возможна, тоже не работает. Паркомата нет, да многим он и не подходит в принципе: иногда приехав по делам, человек может не знать, решит он их за 10 минут или за полдня.

Аналогичная ситуация и на Майдане Независимости, возле отеля "Казацкий". Места для парковки есть, но по разметке они все платные. Паркоматов поблизости нет. Приложение этих мест тоже "не видит". И таких мест в центре Киева хватает...

"Возможно в "Киевпарксервисе", специально создают такие ситуации, чтобы парковочные инспекторы могли выписывать штрафы (заочно на владельца авто, а не на нарушителя) или "зарабатывать" эвакуацией авто? – спрашивает адвокат Вадим Володарский. – В таком случае исков в суд будет столько, что они обойдутся дороже, чем "заработок" по эвакуации".

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