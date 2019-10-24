Якщо ви вирішили не стояти в столичних заторах, а скористуватись підземкою та припаркувати машину на одному з 42 закритих паркомайданчиків на 3 604 місця біля з метро, це вам буде корисно.
"Київтранспарксервіс" повідомляє, що залишити автомобіль біля метро – не проблема у столиці. У підприємстві підготували корисну вибірку адрес з паркувальними майданчиками, аби водіям легше було пересуватися вулицями столиці на метро, а не простоювати у заторах.
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Зроблено вибиріку 42 спеціально-облаштованих майданчиків на 3 604 місця, біля 26 станцій "Київського метрополітену". 17 адрес по синій гілці, 16 - по зеленій, 9 - по червоній.
|
№ п/п
|
№ п/п по гілкам
|
Найближча станція метро
|
Орієнтовна відстань до метро
|
Район
|
Адреса паркувального майданчика
|
Кількість місць
|
Синя гілка
|
1
|
1
|
Героїв Дніпра
|
до 50м
|
Оболонський
|
просп. Оболонський (перетин з вул. Героїв Дніпра)
|
400
|
2
|
2
|
Мінська
|
до 50м
|
Оболонський
|
просп. Оболонський, 20
|
132
|
3
|
3
|
Мінська
|
до 50м
|
Оболонський
|
просп. Оболонський, 21
|
67
|
4
|
4
|
Оболонь
|
до 50м
|
Оболонський
|
просп. Оболонський, 6
|
55
|
5
|
5
|
Почайна (Петрівка)
|
до 50м
|
Оболонський
|
перетин просп. Оболонського та вул. Вербової (розподільча смуга)
|
50
|
6
|
6
|
Контрактова площа
|
до 50м
|
Подільський
|
вул. Костянтинівська, 2-а
|
40
|
7
|
7
|
Поштова площа
|
до 50м
|
Подільський
|
вул. Набережно-Хрещатицька (площа Поштова)
|
38
|
8
|
8
|
Олімпійська
|
до 100м
|
Печерський
|
пл. Спортивна, (НСК "Олімпійський")
|
92
|
9
|
9
|
Либідська
|
до 50м
|
Печерський
|
пл. Либідська
|
41
|
10
|
10
|
Деміївська
|
до 50м
|
Голосіївський
|
пл. Московська
|
35
|
11
|
11
|
Деміївська
|
до 50м
|
Голосіївський
|
пл. Московська (під шляхопроводом, навпроти буд. №1 по просп. Науки)
|
18
|
12
|
12
|
Деміївська
|
до 400м
|
Голосіївський
|
просп. Науки, 3
|
40
|
13
|
13
|
Деміївська
|
до 100м
|
Голосіївський
|
пров. Лужевського перетин Деміївська площа
|
29
|
14
|
14
|
Виставковий центр
|
до 100м
|
Голосіївський
|
просп. Глушкова, 1
|
327
|
15
|
15
|
Виставковий центр
|
до 100м
|
Голосіївський
|
просп. Голосіївський, 128
|
30
|
16
|
16
|
Теремки
|
до 50м
|
Голосіївський
|
просп. Глушкова (біля ст.м. "Теремки")
|
50
|
17
|
17
|
Теремки
|
до 50м
|
Голосіївський
|
просп. Глушкова (навпроти буд. № 55 - 59) (ст.м. "Теремки") ("перехоплюючий")
|
55
|
Зелена гілка
|
18
|
1
|
Червоний хутір
|
до 50м
|
Дарницький
|
вул. Старобориспільська
|
35
|
19
|
2
|
Бориспільська
|
до 50м
|
Дарницький
|
вул. Ташкентська
|
33
|
20
|
3
|
Бориспільська
|
до 50м
|
Дарницький
|
шосе Харківське, 201/203
|
88
|
21
|
4
|
Харківська
|
до 400м
|
Дарницький
|
вул. Ревуцького, 42
|
100
|
22
|
5
|
Харківська
|
до 50м
|
Дарницький
|
просп. Бажана
|
49
|
23
|
6
|
Харківська
|
до 200м
|
Дарницький
|
просп. Бажана, 30
|
226
|
24
|
7
|
Позняки
|
до 100м
|
Дарницький
|
просп. Бажана, майданчики № 1, № 2 (між вул. Л. Руденко та просп. П. Григоренка)
|
171
|
25
|
8
|
Позняки
|
до 300м
|
Дарницький
|
просп. Григоренка, розподільча смуга (навпроти будинків на вул. Мишуги, 10,12)
|
113
|
26
|
9
|
Осокорки
|
до 200м
|
Дарницький
|
набережна Дніпровська, 26-а
|
60
|
27
|
10
|
Осокорки
|
до 50м
|
Дарницький
|
просп. Бажана
|
137
|
28
|
11
|
Славутич
|
до 50м
|
Дарницький
|
просп. Бажана (ст.м. Славутич)
|
200
|
29
|
12
|
Дружби Нароів
|
до 50м
|
Печерський
|
бульв. Дружби Народів, 28
|
45
|
30
|
13
|
Печерська
|
до 50м
|
Печерський
|
бульв. Українки Лесі, 26 (цілодобовий)
|
21
|
31
|
14
|
Кловська
|
до 50м
|
Печерський
|
вул. Мечникова, 14-12 (заїзд з вул. Первомайського)
|
27
|
32
|
15
|
Сирець
|
до 50м
|
Шевченківский
|
вул. Щусєва (ст. м. "Сирець")
|
26
|
33
|
16
|
Сирець
|
до 100м
|
Шевченківский
|
на перетині вул. Тираспольська та вул. Щусєва (вул. Тираспольська,12) ("перехоплюючий")
|
137
|
Червона гілка
|
34
|
1
|
Чернігівська
|
до 50м
|
Дніпровський
|
вул. Попудренка, 44
|
45
|
35
|
2
|
Лівобережна
|
до 300м
|
Дніпровський
|
вул. Окіпної Р., 3
|
15
|
36
|
3
|
Лівобережна
|
до 200м
|
Дніпровський
|
вул. Микільсько - Слобідська, 1-а
|
50
|
37
|
4
|
Лівобережна
|
до 100м
|
Дніпровський
|
вул. Митрополита А.Шептицького, 2, біля супермаркету NOVUS
|
150
|
38
|
5
|
Гідропарк
|
до 50м
|
Дніпровський
|
острів Венеціанський (ст.м."Гідропарк")
|
20
|
39
|
6
|
Гідропарк
|
до 200м
|
Дніпровський
|
просп. Броварський (Гідропарк біля мосту "Метро")
|
54
|
40
|
7
|
Святошин
|
до 500м
|
Святошинський
|
вул. Святошинська, 15
|
214
|
41
|
8
|
Академмістечко
|
до 400м
|
Святошинський
|
бульв. Вернадського, 87 - 87-а
|
63
|
42
|
9
|
Академмістечко
|
до 200м
|
Святошинський
|
просп. Палладіна (р-к "Троїцький")
|
26
|
|
|
Всього
|
|
|
|
3604
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