Якщо ви вирішили не стояти в столичних заторах, а скористуватись підземкою та припаркувати машину на одному з 42 закритих паркомайданчиків на 3 604 місця біля з метро, це вам буде корисно.

"Київтранспарксервіс" повідомляє, що залишити автомобіль біля метро – не проблема у столиці. У підприємстві підготували корисну вибірку адрес з паркувальними майданчиками, аби водіям легше було пересуватися вулицями столиці на метро, а не простоювати у заторах.

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Зроблено вибиріку 42 спеціально-облаштованих майданчиків на 3 604 місця, біля 26 станцій "Київського метрополітену". 17 адрес по синій гілці, 16 - по зеленій, 9 - по червоній.

№ п/п № п/п по гілкам Найближча станція метро Орієнтовна відстань до метро Район Адреса паркувального майданчика Кількість місць Синя гілка 1 1 Героїв Дніпра до 50м Оболонський просп. Оболонський (перетин з вул. Героїв Дніпра) 400 2 2 Мінська до 50м Оболонський просп. Оболонський, 20 132 3 3 Мінська до 50м Оболонський просп. Оболонський, 21 67 4 4 Оболонь до 50м Оболонський просп. Оболонський, 6 55 5 5 Почайна (Петрівка) до 50м Оболонський перетин просп. Оболонського та вул. Вербової (розподільча смуга) 50 6 6 Контрактова площа до 50м Подільський вул. Костянтинівська, 2-а 40 7 7 Поштова площа до 50м Подільський вул. Набережно-Хрещатицька (площа Поштова) 38 8 8 Олімпійська до 100м Печерський пл. Спортивна, (НСК "Олімпійський") 92 9 9 Либідська до 50м Печерський пл. Либідська 41 10 10 Деміївська до 50м Голосіївський пл. Московська

(Центральний автовокзал) 35 11 11 Деміївська до 50м Голосіївський пл. Московська (під шляхопроводом, навпроти буд. №1 по просп. Науки) 18 12 12 Деміївська до 400м Голосіївський просп. Науки, 3 40 13 13 Деміївська до 100м Голосіївський пров. Лужевського перетин Деміївська площа 29 14 14 Виставковий центр до 100м Голосіївський просп. Глушкова, 1 327 15 15 Виставковий центр до 100м Голосіївський просп. Голосіївський, 128 30 16 16 Теремки до 50м Голосіївський просп. Глушкова (біля ст.м. "Теремки") 50 17 17 Теремки до 50м Голосіївський просп. Глушкова (навпроти буд. № 55 - 59) (ст.м. "Теремки") ("перехоплюючий") 55 Зелена гілка 18 1 Червоний хутір до 50м Дарницький вул. Старобориспільська

(ст.м. "Червоний хутір", майданчик №1) ("перехоплюючий") 35 19 2 Бориспільська до 50м Дарницький вул. Ташкентська

(ст.м. "Бориспільська") 33 20 3 Бориспільська до 50м Дарницький шосе Харківське, 201/203 88 21 4 Харківська до 400м Дарницький вул. Ревуцького, 42 100 22 5 Харківська до 50м Дарницький просп. Бажана

(ст. метро "Харківська", майданчик під шляхопроводом) 49 23 6 Харківська до 200м Дарницький просп. Бажана, 30 226 24 7 Позняки до 100м Дарницький просп. Бажана, майданчики № 1, № 2 (між вул. Л. Руденко та просп. П. Григоренка) 171 25 8 Позняки до 300м Дарницький просп. Григоренка, розподільча смуга (навпроти будинків на вул. Мишуги, 10,12) 113 26 9 Осокорки до 200м Дарницький набережна Дніпровська, 26-а 60 27 10 Осокорки до 50м Дарницький просп. Бажана

(з парної сторони біля шляхопроводу ст. метро "Осокорки") 137 28 11 Славутич до 50м Дарницький просп. Бажана (ст.м. Славутич) 200 29 12 Дружби Нароів до 50м Печерський бульв. Дружби Народів, 28 45 30 13 Печерська до 50м Печерський бульв. Українки Лесі, 26 (цілодобовий) 21 31 14 Кловська до 50м Печерський вул. Мечникова, 14-12 (заїзд з вул. Первомайського) 27 32 15 Сирець до 50м Шевченківский вул. Щусєва (ст. м. "Сирець") 26 33 16 Сирець до 100м Шевченківский на перетині вул. Тираспольська та вул. Щусєва (вул. Тираспольська,12) ("перехоплюючий") 137 Червона гілка 34 1 Чернігівська до 50м Дніпровський вул. Попудренка, 44 45 35 2 Лівобережна до 300м Дніпровський вул. Окіпної Р., 3 15 36 3 Лівобережна до 200м Дніпровський вул. Микільсько - Слобідська, 1-а 50 37 4 Лівобережна до 100м Дніпровський вул. Митрополита А.Шептицького, 2, біля супермаркету NOVUS 150 38 5 Гідропарк до 50м Дніпровський острів Венеціанський (ст.м."Гідропарк") 20 39 6 Гідропарк до 200м Дніпровський просп. Броварський (Гідропарк біля мосту "Метро") 54 40 7 Святошин до 500м Святошинський вул. Святошинська, 15 214 41 8 Академмістечко до 400м Святошинський бульв. Вернадського, 87 - 87-а 63 42 9 Академмістечко до 200м Святошинський просп. Палладіна (р-к "Троїцький") 26 Всього 3604

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