Якщо ви вирішили не стояти в столичних заторах, а скористуватись підземкою та припаркувати машину на одному з 42 закритих паркомайданчиків на 3 604 місця біля з метро, це вам буде корисно.

"Київтранспарксервіс" повідомляє, що залишити автомобіль біля метро – не проблема у столиці. У підприємстві підготували корисну вибірку адрес з паркувальними майданчиками, аби водіям легше було пересуватися вулицями столиці на метро, а не простоювати у заторах.

Читайте також: Український дизайнер показав, як може виглядати наступна Alfa Romeo Giulia

Зроблено вибиріку 42 спеціально-облаштованих майданчиків на 3 604 місця, біля 26 станцій "Київського метрополітену". 17 адрес по синій гілці, 16 - по зеленій, 9 - по червоній.

№ п/п

№ п/п по гілкам

Найближча станція метро

Орієнтовна відстань до метро

Район

Адреса паркувального майданчика

Кількість місць

Синя гілка

1

1

Героїв Дніпра

до 50м

Оболонський

просп. Оболонський (перетин з вул. Героїв Дніпра)

400

2

2

Мінська

до 50м

Оболонський

просп. Оболонський, 20

132

3

3

Мінська

до 50м

Оболонський

просп. Оболонський, 21

67

4

4

Оболонь

до 50м

Оболонський

просп. Оболонський, 6

55

5

5

Почайна (Петрівка)

до 50м

Оболонський

перетин просп. Оболонського та вул. Вербової (розподільча смуга)

50

6

6

Контрактова площа

до 50м

Подільський

вул. Костянтинівська, 2-а

40

7

7

Поштова площа

до 50м

Подільський

вул. Набережно-Хрещатицька (площа Поштова)

38

8

8

Олімпійська

до 100м

Печерський

пл. Спортивна, (НСК "Олімпійський")

92

9

9

Либідська

до 50м

Печерський

пл. Либідська

41

10

10

Деміївська

до 50м

Голосіївський

пл. Московська
(Центральний автовокзал)

35

11

11

Деміївська

до 50м

Голосіївський

пл. Московська (під шляхопроводом, навпроти буд. №1 по просп. Науки)

18

12

12

Деміївська

до 400м

Голосіївський

просп. Науки, 3

40

13

13

Деміївська

до 100м

Голосіївський

пров. Лужевського перетин Деміївська площа

29

14

14

Виставковий центр

до 100м

Голосіївський

просп. Глушкова, 1

327

15

15

Виставковий центр

до 100м

Голосіївський

просп. Голосіївський, 128

30

16

16

Теремки

до 50м

Голосіївський

просп. Глушкова (біля ст.м. "Теремки")

50

17

17

Теремки

до 50м

Голосіївський

просп. Глушкова (навпроти буд. № 55 - 59) (ст.м. "Теремки") ("перехоплюючий")

55

Зелена гілка

18

1

Червоний хутір

до 50м

Дарницький

вул. Старобориспільська
(ст.м. "Червоний хутір", майданчик №1) ("перехоплюючий")

35

19

2

Бориспільська

до 50м

Дарницький

вул. Ташкентська
(ст.м. "Бориспільська")

33

20

3

Бориспільська

до 50м

Дарницький

шосе Харківське, 201/203

88

21

4

Харківська

до 400м

Дарницький

вул. Ревуцького, 42

100

22

5

Харківська

до 50м

Дарницький

просп. Бажана
(ст. метро "Харківська", майданчик під шляхопроводом)

49

23

6

Харківська

до 200м

Дарницький

просп. Бажана, 30

226

24

7

Позняки

до 100м

Дарницький

просп. Бажана, майданчики № 1, № 2 (між вул. Л. Руденко та просп. П. Григоренка)

171

25

8

Позняки

до 300м

Дарницький

просп. Григоренка, розподільча смуга (навпроти будинків на вул. Мишуги, 10,12)

113

26

9

Осокорки

до 200м

Дарницький

набережна Дніпровська, 26-а

60

27

10

Осокорки

до 50м

Дарницький

просп. Бажана
(з парної сторони біля шляхопроводу ст. метро "Осокорки")

137

28

11

Славутич

до 50м

Дарницький

просп. Бажана (ст.м. Славутич)

200

29

12

Дружби Нароів

до 50м

Печерський

бульв. Дружби Народів, 28

45

30

13

Печерська

до 50м

Печерський

бульв. Українки Лесі, 26 (цілодобовий)

21

31

14

Кловська

до 50м

Печерський

вул. Мечникова, 14-12 (заїзд з вул. Первомайського)

27

32

15

Сирець

до 50м

Шевченківский

вул. Щусєва (ст. м. "Сирець")

26

33

16

Сирець

до 100м

Шевченківский

на перетині вул. Тираспольська та вул. Щусєва (вул. Тираспольська,12) ("перехоплюючий")

137

Червона гілка

34

1

Чернігівська

до 50м

Дніпровський

вул. Попудренка, 44

45

35

2

Лівобережна

до 300м

Дніпровський

вул. Окіпної Р., 3

15

36

3

Лівобережна

до 200м

Дніпровський

вул. Микільсько - Слобідська, 1-а

50

37

4

Лівобережна

до 100м

Дніпровський

вул. Митрополита А.Шептицького, 2, біля супермаркету NOVUS

150

38

5

Гідропарк

до 50м

Дніпровський

острів Венеціанський (ст.м."Гідропарк")

20

39

6

Гідропарк

до 200м

Дніпровський

просп. Броварський (Гідропарк біля мосту "Метро")

54

40

7

Святошин

до 500м

Святошинський

вул. Святошинська, 15

214

41

8

Академмістечко

до 400м

Святошинський

бульв. Вернадського, 87 - 87-а

63

42

9

Академмістечко

до 200м

Святошинський

просп. Палладіна (р-к "Троїцький")

26

Всього

3604

Читайте також: "Київавтодор" показав усю свою техніку на одному майданчику: відео