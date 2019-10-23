У середу, 23 жовтня площу Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) перетворили на найбільший виставковий майданчик дорожньої техніки.

Перед глядачами представили більш як 230 одиниць спецмашин, які дорожники щоденно використовують у своїй роботі для ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі столиці.

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На виставці можна побачити як нову техніку, наприклад, позашляховики з відвалом і солерозкидачем "Toyota hilux", сучасні снігоплавильні комплекси "Trecan". Так і відремонтовані зразки спецавто: "золоті ручки", гідромонітори.

Загалом в експозиції показали техніку для прибирання снігу, ремонту асфальтового покриття, виконання будівельних робіт, нанесення дорожньої розмітки, очистки зливостоків. Представлені зразки всесвітньо відомих виробників "Mercedes", "BUCHER", "CRAFCO", "SCHMIDT", "Hofmann", "LineLazer", "Wirtgen", "VOGELE", "МАN", "JCB" та інші.

Про кожну одиницю техніки можуть розповісти і покази механізатори, які працюють за кермом спецмашин.

"Київавтодор" запрошує усіх на найбільшу виставку дорожньої техніки у столиці 23 жовтня на площі перед входом у Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) за адресою: просп. Академіка Глушкова, 1.

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