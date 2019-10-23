Юрист розповів, що колишні "євробляхери" можуть розраховувати на компенсації, якщо при розмитненні оціночна вартість їх авто була завищена.

Про це розповідає юрист "євробляхерів" Роман Казачук з посиланням на власне розслідування.

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У повідомленні зазначається, що адвокати отримали від деяких нардепів документи, які, нібито, засвідчують, що завищення вартості автівок моніторинговою групою у деяких випадках "могли бути незаконні".



"Для того, щоб звернутись до суду і доводити протиправність дій митниці в особі моніторингової групи, яка незаконно завищувала вартість авто в зв’язку з чим вами було надміру сплачено митних платежів, потрібно зібрати певну доказову базу", - говорить юрист. Тобто для компенсації коштів через суд необхідно підготувати певний пакет документів.



У повідомленні зазначається, що через суд, імовірно, можна буде повернути частину митних зборів, на яку було підвищено вартість авто. Так, якщо машину було придбано за тисячу євро, а на митниці оцінено у три тисячі євро, то повернути через суд гроші, за словами юриста, реально буде саме від оцієї різниці.



Адвокат пояснює, що така компенсація стане можливою тому що оцінка "євроблях" здійснювалась за інтернет-каталогами, серед яких Schwacke, за наказом ДФС, але без погодження документу з Міністерством юстиції.

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