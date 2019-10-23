Юрист рассказал, что бывшие "евробляхеры" могут рассчитывать на компенсации, если при растаможивании оценочная стоимость их авто была завышена.

Об этом рассказывает юрист "евробляхеров" Роман Казачук со ссылкой на собственное расследование.

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В сообщении отмечается, что адвокаты получили от некоторых нардепов документы, которые, якобы, подтверждают, что завышения стоимости автомобилей мониторинговой группой в некоторых случаях "могли быть незаконные".

"Для того, чтобы обратиться в суд и доказывать противоправность действий таможни в лице мониторинговой группы, которая незаконно завышала стоимость авто в связи с чем вами были излишне уплачены таможенные платежи, нужно собрать определенную доказательную базу", – говорит юрист. То есть для компенсации средств через суд необходимо подготовить определенный пакет документов.

В сообщении отмечается, что через суд, вероятно, можно будет вернуть часть таможенных сборов, на которую была повышена стоимость авто. Так, если машина была приобретена за тысячу евро, а на таможне оценена в три тысячи евро, то вернуть через суд деньги, по словам юриста, реально будет именно от этой разницы.

Адвокат объясняет, что такая компенсация станет возможной, потому что оценка "евроблях" осуществлялась по интернет-каталогам, среди которых Schwacke, по приказу ГФС, но без согласования документа с Министерством юстиции.

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