За літр пропан-бутану на заправках в середньому просять 11,60 грн.

Середня по країні ціна автогазу на АЗС за добу опустилася на 3 коп. / літр – до 11,60 грн за літр, деякі оператори знизили ціни на 10-18 коп. на кожному літрі, повідомили enkorr в «Консалтинговій групі А-95» з посиланням на щоденний ціновий моніторинг роздрібного ринку.

AMIC опустив ціни на 11 коп. / л, до 11,59 грн / л. На SOCAR газ подешевшав на 18 коп. / л, до 12,12 грн / л. У таких мережах, як «БРСМ-Нафта», «Автотранс», KLO, BVS, «Род-Ник» і Mango ціна на автогаз знизилася на 5-10 коп. за літр.

Відзначимо, що ціни автогазу в роздрібних мережах перейшли до зниження 16 жовтня. Середня по країні вартість автогазу в мережах АЗС за цей час зменшилася на 23 коп. / л.

Нагадаємо, що в Києві на Bentley поставили ГБО.