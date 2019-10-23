В среду, 23 октября площадь Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) превратили в самую большую выставочную площадку дорожной техники.

Перед зрителями представили более 230 единиц спецмашин, которые дорожники ежедневно используют в своей работе для ремонта и содержания улично-дорожной сети столицы.

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На выставке можно увидеть как новую технику, например, внедорожники с отвалом и солеразбрасыватели "Toyota hilux", современные снегоплавильные комплексы "Trecan". Так и отремонтированные образцы спецмашин: "золотые ручки", гидромониторы.

Всего в экспозиции показали технику для уборки снега, ремонта асфальтового покрытия, выполнения строительных работ, нанесения дорожной разметки, очистки ливнестоков. Представлены образцы всемирно известных производителей "Mercedes", "BUCHER", "CRAFCO", "SCHMIDT", "Hofmann", "LineLazer", "Wirtgen", "VOGELE", "МАN", "JCB" и другие.

О каждой единице техники могут рассказать и показать механизаторы, работающие за рулем спецмашин.

"Киевавтодор" приглашает всех на крупнейшую выставку дорожной техники в столице 23 октября на площади перед входом в Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) по адресу: ул. Академика Глушкова, 1.

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