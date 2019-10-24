Если вы решили не стоять в столичных пробках, а воспользоваться подземкой и припарковать машину на одной из 42 закрытых паркплощадок на 3 604 места у с метро, это вам будет полезно.

"Киевтранспарксервис" сообщает, что оставить автомобиль у метро – не проблема в столице. В предприятии подготовили полезную выборку адресов с парковочными площадками, чтобы водителям было легче передвигаться по улицам столицы на метро, а не простаивать в пробках.

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Сделана выборка 42 специально-оборудованных площадок на 3 604 места, около 26 станций "Киевского метрополитена". 17 адресов по синей ветке, 16 – по зеленой, 9 – по красной.

№ п/п

№ п/п по веткам

 Ближайшая станция метро Ориентировочное расстояние до метро

Район

 Адрес парковочной площадки Количество мест

Синяя ветка

1

1

Героев Днепра

до 50м

Оболонский

просп. Оболонский (пересечение с ул. Героев Днепра)

400

2

2

Минская

до 50м

Оболонский

просп. Оболонский, 20

132

3

3

Минская

до 50м

Оболонский

просп. Оболонский, 21

67

4

4

Оболонь

до 50м

Оболонский

просп. Оболонский, 6

55

5

5

Почайна (Петровка)

до 50м

Оболонский

пересечение просп. Оболонского и ул. Ивовой (распределительная полоса)

50

6

6

Контрактовая площадь

до 50м

Подольский

ул. Константиновская, 2-а

40

7

7

Почтовая площадь

до 50м

Подольский

ул. Набережно-Хрещатицька (площа Поштова)

38

8

8

Олимпийская

до 100м

Печерский

пл. Спортивна, (НСК "Олімпійський")

92

9

9

 Лыбедская

до 50м

Печерский

пл. Лыбедская

41

10

10

 Демеевская

до 50м

Голосеевский

пл. Московская
(Центральний автовокзал)

35

11

11

 Демеевская

до 50м

Голосеевский

пл. Московская (под путепроводом, напротив д. №1 по просп. Науки)

18

12

12

 Демеевская

до 400м

Голосеевский

просп. Науки, 3

40

13

13

 Демеевская

до 100м

Голосеевский

пер. Лужевского пересечение Демеевская площадь

29

14

14

 Выставочный центр

до 100м

Голосеевский

просп. Глушкова, 1

327

15

15

 Выставочный центр

до 100м

Голосеевский

просп. Голосеевский, 128

30

16

16

Теремки

до 50м

Голосеевский

просп. Глушкова (возле ст.м. "Теремки")

50

17

17

Теремки

до 50м

Голосеевский

просп. Глушкова (напротив д. № 55 - 59) (ст. м."Теремки") ("перехватывающий")

55

Зеленая ветка

18

1

 Красный хутор

до 50м

Дарницкий

ул. Старобориспольская
(ст. м. "Красный хутор", площадка №1) ("перехватывающий")

35

19

2

 Бориспольская

до 50м

Дарницкий

ул. Ташкентская
(ст. м. "Бориспольская")

33

20

3

 Бориспольская

до 50м

Дарницкий

шосе Харьковское, 201/203

88

21

4

 Харьковская

до 400м

Дарницкий

ул. Ревуцкого, 42

100

22

5

Харьковская

до 50м

Дарницкий

просп. Бажана
(ст. метро "Харьковская", площадка под путепроводом)

49

23

6

Харьковская

до 200м

Дарницкий

просп. Бажана, 30

226

24

7

Позняки

до 100м

Дарницкий

просп. Бажана, площадки № 1, № 2 (между ул. Л. Руденко и просп. П. Григоренко)

171

25

8

Позняки

до 300м

Дарницкий

просп. Григоренко, распределительная полоса (напротив домов на ул. Мишуги, 10,12)

113

26

9

Осокорки

до 200м

Дарницкий

 набережная Днепровская, 26-а

60

27

10

Осокорки

до 50м

Дарницкий

просп. Бажана
(с четной стороны у путепровода в. Метро "Осокорки")

137

28

11

Славутич

до 50м

Дарницкий

просп. Бажана (ст.м. Славутич)

200

29

12

Дружбы Народов

до 50м

Печерский

бульв. Дружбы Народов, 28

45

30

13

Печерская

до 50м

Печерский

бульв. Леси Украинки, 26 (круглосуточный)

21

31

14

Кловская

до 50м

Печерский

ул. Мечникова, 14-12 (заезд с ул. Первомайского)

27

32

15

Сырец

до 50м

Шевченковский

ул. Щусева (ст. м. "Сырец")

26

33

16

Сырец

до 100м

Шевченковский

на пересечении ул. Тираспольская и ул. Щусева (ул. Тираспольская, 12) ("перехватывающий")

137

Красная ветка

34

1

Черниговская

до 50м

Днепровский

ул. Попудренка, 44

45

35

2

Левобережная

до 300м

Днепровский

ул. Окипной Р., 3

15

36

3

Левобережная

до 200м

Днепровский

ул. Никольско - Слободская, 1-а

50

37

4

Левобережная

до 100м

Днепровский

ул. Митрополита А.Шептицького, 2, возле супермаркета NOVUS

150

38

5

Гидропарк

до 50м

Днепровский

остров Венецианский (ст.м."Гидропарк")

20

39

6

Гидропарк

до 200м

Днепровский

просп. Броварской (Гидропарк у моста "Метро")

54

40

7

Святошин

до 500м

Святошинский

ул. Святошинская, 15

214

41

8

 Академгородок

до 400м

Святошинский

бульв. Вернадского, 87 - 87-а

63

42

9

 Академгородок

до 200м

Святошинский

просп. Палладина (р-к "Троицкий")

26

Всего

3604

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