Если вы решили не стоять в столичных пробках, а воспользоваться подземкой и припарковать машину на одной из 42 закрытых паркплощадок на 3 604 места у с метро, это вам будет полезно.

"Киевтранспарксервис" сообщает, что оставить автомобиль у метро – не проблема в столице. В предприятии подготовили полезную выборку адресов с парковочными площадками, чтобы водителям было легче передвигаться по улицам столицы на метро, а не простаивать в пробках.

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Сделана выборка 42 специально-оборудованных площадок на 3 604 места, около 26 станций "Киевского метрополитена". 17 адресов по синей ветке, 16 – по зеленой, 9 – по красной.

№ п/п № п/п по веткам Ближайшая станция метро Ориентировочное расстояние до метро Район Адрес парковочной площадки Количество мест Синяя ветка 1 1 Героев Днепра до 50м Оболонский просп. Оболонский (пересечение с ул. Героев Днепра) 400 2 2 Минская до 50м Оболонский просп. Оболонский, 20 132 3 3 Минская до 50м Оболонский просп. Оболонский, 21 67 4 4 Оболонь до 50м Оболонский просп. Оболонский, 6 55 5 5 Почайна (Петровка) до 50м Оболонский пересечение просп. Оболонского и ул. Ивовой (распределительная полоса) 50 6 6 Контрактовая площадь до 50м Подольский ул. Константиновская, 2-а 40 7 7 Почтовая площадь до 50м Подольский ул. Набережно-Хрещатицька (площа Поштова) 38 8 8 Олимпийская до 100м Печерский пл. Спортивна, (НСК "Олімпійський") 92 9 9 Лыбедская до 50м Печерский пл. Лыбедская 41 10 10 Демеевская до 50м Голосеевский пл. Московская

(Центральний автовокзал) 35 11 11 Демеевская до 50м Голосеевский пл. Московская (под путепроводом, напротив д. №1 по просп. Науки) 18 12 12 Демеевская до 400м Голосеевский просп. Науки, 3 40 13 13 Демеевская до 100м Голосеевский пер. Лужевского пересечение Демеевская площадь 29 14 14 Выставочный центр до 100м Голосеевский просп. Глушкова, 1 327 15 15 Выставочный центр до 100м Голосеевский просп. Голосеевский, 128 30 16 16 Теремки до 50м Голосеевский просп. Глушкова (возле ст.м. "Теремки") 50 17 17 Теремки до 50м Голосеевский просп. Глушкова (напротив д. № 55 - 59) (ст. м."Теремки") ("перехватывающий") 55 Зеленая ветка 18 1 Красный хутор до 50м Дарницкий ул. Старобориспольская

(ст. м. "Красный хутор", площадка №1) ("перехватывающий") 35 19 2 Бориспольская до 50м Дарницкий ул. Ташкентская

(ст. м. "Бориспольская") 33 20 3 Бориспольская до 50м Дарницкий шосе Харьковское, 201/203 88 21 4 Харьковская до 400м Дарницкий ул. Ревуцкого, 42 100 22 5 Харьковская до 50м Дарницкий просп. Бажана

(ст. метро "Харьковская", площадка под путепроводом) 49 23 6 Харьковская до 200м Дарницкий просп. Бажана, 30 226 24 7 Позняки до 100м Дарницкий просп. Бажана, площадки № 1, № 2 (между ул. Л. Руденко и просп. П. Григоренко) 171 25 8 Позняки до 300м Дарницкий просп. Григоренко, распределительная полоса (напротив домов на ул. Мишуги, 10,12) 113 26 9 Осокорки до 200м Дарницкий набережная Днепровская, 26-а 60 27 10 Осокорки до 50м Дарницкий просп. Бажана

(с четной стороны у путепровода в. Метро "Осокорки") 137 28 11 Славутич до 50м Дарницкий просп. Бажана (ст.м. Славутич) 200 29 12 Дружбы Народов до 50м Печерский бульв. Дружбы Народов, 28 45 30 13 Печерская до 50м Печерский бульв. Леси Украинки, 26 (круглосуточный) 21 31 14 Кловская до 50м Печерский ул. Мечникова, 14-12 (заезд с ул. Первомайского) 27 32 15 Сырец до 50м Шевченковский ул. Щусева (ст. м. "Сырец") 26 33 16 Сырец до 100м Шевченковский на пересечении ул. Тираспольская и ул. Щусева (ул. Тираспольская, 12) ("перехватывающий") 137 Красная ветка 34 1 Черниговская до 50м Днепровский ул. Попудренка, 44 45 35 2 Левобережная до 300м Днепровский ул. Окипной Р., 3 15 36 3 Левобережная до 200м Днепровский ул. Никольско - Слободская, 1-а 50 37 4 Левобережная до 100м Днепровский ул. Митрополита А.Шептицького, 2, возле супермаркета NOVUS 150 38 5 Гидропарк до 50м Днепровский остров Венецианский (ст.м."Гидропарк") 20 39 6 Гидропарк до 200м Днепровский просп. Броварской (Гидропарк у моста "Метро") 54 40 7 Святошин до 500м Святошинский ул. Святошинская, 15 214 41 8 Академгородок до 400м Святошинский бульв. Вернадского, 87 - 87-а 63 42 9 Академгородок до 200м Святошинский просп. Палладина (р-к "Троицкий") 26 Всего 3604

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