Если вы решили не стоять в столичных пробках, а воспользоваться подземкой и припарковать машину на одной из 42 закрытых паркплощадок на 3 604 места у с метро, это вам будет полезно.
"Киевтранспарксервис" сообщает, что оставить автомобиль у метро – не проблема в столице. В предприятии подготовили полезную выборку адресов с парковочными площадками, чтобы водителям было легче передвигаться по улицам столицы на метро, а не простаивать в пробках.
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Сделана выборка 42 специально-оборудованных площадок на 3 604 места, около 26 станций "Киевского метрополитена". 17 адресов по синей ветке, 16 – по зеленой, 9 – по красной.
|
№ п/п
|
№ п/п по веткам
|Ближайшая станция метро
|Ориентировочное расстояние до метро
|
Район
|Адрес парковочной площадки
|Количество мест
|
Синяя ветка
|
1
|
1
|
Героев Днепра
|
до 50м
|
Оболонский
|
просп. Оболонский (пересечение с ул. Героев Днепра)
|
400
|
2
|
2
|
Минская
|
до 50м
|
Оболонский
|
просп. Оболонский, 20
|
132
|
3
|
3
|
Минская
|
до 50м
|
Оболонский
|
просп. Оболонский, 21
|
67
|
4
|
4
|
Оболонь
|
до 50м
|
Оболонский
|
просп. Оболонский, 6
|
55
|
5
|
5
|
Почайна (Петровка)
|
до 50м
|
Оболонский
|
пересечение просп. Оболонского и ул. Ивовой (распределительная полоса)
|
50
|
6
|
6
|
Контрактовая площадь
|
до 50м
|
Подольский
|
ул. Константиновская, 2-а
|
40
|
7
|
7
|
Почтовая площадь
|
до 50м
|
Подольский
|
ул. Набережно-Хрещатицька (площа Поштова)
|
38
|
8
|
8
|
Олимпийская
|
до 100м
|
Печерский
|
пл. Спортивна, (НСК "Олімпійський")
|
92
|
9
|
9
|Лыбедская
|
до 50м
|
Печерский
|
пл. Лыбедская
|
41
|
10
|
10
|Демеевская
|
до 50м
|
Голосеевский
|
пл. Московская
|
35
|
11
|
11
|Демеевская
|
до 50м
|
Голосеевский
|
пл. Московская (под путепроводом, напротив д. №1 по просп. Науки)
|
18
|
12
|
12
|Демеевская
|
до 400м
|
Голосеевский
|
просп. Науки, 3
|
40
|
13
|
13
|Демеевская
|
до 100м
|
Голосеевский
|
пер. Лужевского пересечение Демеевская площадь
|
29
|
14
|
14
|Выставочный центр
|
до 100м
|
Голосеевский
|
просп. Глушкова, 1
|
327
|
15
|
15
|Выставочный центр
|
до 100м
|
Голосеевский
|
просп. Голосеевский, 128
|
30
|
16
|
16
|
Теремки
|
до 50м
|
Голосеевский
|
просп. Глушкова (возле ст.м. "Теремки")
|
50
|
17
|
17
|
Теремки
|
до 50м
|
Голосеевский
|
просп. Глушкова (напротив д. № 55 - 59) (ст. м."Теремки") ("перехватывающий")
|
55
|
Зеленая ветка
|
18
|
1
|Красный хутор
|
до 50м
|
Дарницкий
|
ул. Старобориспольская
|
35
|
19
|
2
|Бориспольская
|
до 50м
|
Дарницкий
|
ул. Ташкентская
|
33
|
20
|
3
|Бориспольская
|
до 50м
|
Дарницкий
|
шосе Харьковское, 201/203
|
88
|
21
|
4
|Харьковская
|
до 400м
|
Дарницкий
|
ул. Ревуцкого, 42
|
100
|
22
|
5
|
Харьковская
|
до 50м
|
Дарницкий
|
просп. Бажана
|
49
|
23
|
6
|
Харьковская
|
до 200м
|
Дарницкий
|
просп. Бажана, 30
|
226
|
24
|
7
|
Позняки
|
до 100м
|
Дарницкий
|
просп. Бажана, площадки № 1, № 2 (между ул. Л. Руденко и просп. П. Григоренко)
|
171
|
25
|
8
|
Позняки
|
до 300м
|
Дарницкий
|
просп. Григоренко, распределительная полоса (напротив домов на ул. Мишуги, 10,12)
|
113
|
26
|
9
|
Осокорки
|
до 200м
|
Дарницкий
|набережная Днепровская, 26-а
|
60
|
27
|
10
|
Осокорки
|
до 50м
|
Дарницкий
|
просп. Бажана
|
137
|
28
|
11
|
Славутич
|
до 50м
|
Дарницкий
|
просп. Бажана (ст.м. Славутич)
|
200
|
29
|
12
|
Дружбы Народов
|
до 50м
|
Печерский
|
бульв. Дружбы Народов, 28
|
45
|
30
|
13
|
Печерская
|
до 50м
|
Печерский
|
бульв. Леси Украинки, 26 (круглосуточный)
|
21
|
31
|
14
|
Кловская
|
до 50м
|
Печерский
|
ул. Мечникова, 14-12 (заезд с ул. Первомайского)
|
27
|
32
|
15
|
Сырец
|
до 50м
|
Шевченковский
|
ул. Щусева (ст. м. "Сырец")
|
26
|
33
|
16
|
Сырец
|
до 100м
|
Шевченковский
|
на пересечении ул. Тираспольская и ул. Щусева (ул. Тираспольская, 12) ("перехватывающий")
|
137
|
Красная ветка
|
34
|
1
|
Черниговская
|
до 50м
|
Днепровский
|
ул. Попудренка, 44
|
45
|
35
|
2
|
Левобережная
|
до 300м
|
Днепровский
|
ул. Окипной Р., 3
|
15
|
36
|
3
|
Левобережная
|
до 200м
|
Днепровский
|
ул. Никольско - Слободская, 1-а
|
50
|
37
|
4
|
Левобережная
|
до 100м
|
Днепровский
|
ул. Митрополита А.Шептицького, 2, возле супермаркета NOVUS
|
150
|
38
|
5
|
Гидропарк
|
до 50м
|
Днепровский
|
остров Венецианский (ст.м."Гидропарк")
|
20
|
39
|
6
|
Гидропарк
|
до 200м
|
Днепровский
|
просп. Броварской (Гидропарк у моста "Метро")
|
54
|
40
|
7
|
Святошин
|
до 500м
|
Святошинский
|
ул. Святошинская, 15
|
214
|
41
|
8
|Академгородок
|
до 400м
|
Святошинский
|
бульв. Вернадского, 87 - 87-а
|
63
|
42
|
9
|Академгородок
|
до 200м
|
Святошинский
|
просп. Палладина (р-к "Троицкий")
|
26
|
|
|
Всего
|
|
|
|
3604
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