По его мнению, итальянское авто должно войти в бизнес-класс и получить более футуристический дизайн.

Дизайнер Александр Костур, который специальзируется на 3D-моделях различных транспортных средств, показал свое видение будущей модели Alfa Romeo Giulia. Нынешняя модель выпускается без существенных изменений с 2015 года, поэтому вскоре она может получить преемницу.

"По моему мнению, во внешнем виде нынешней Alfa Romeo Giulia слишком много спортивных элементов. Понятно, что дизайнеры хотели подчеркнуть спортивные достижения бренда, однако потребителям это оказалось не столь важным. Ведь продажи "Джулии" не впечатляют."

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Рендер, который предложил Александр Костур, мало напоминает нынешнюю генерацию Alfa Romeo Giulia. "Я считаю, что следующая модель должна иметь более сдержанный, но более солидный стиль. Такой автомобиль должен войти в бизнес-класс и стать мощным конкурентом Аudi A6, BMW 5-series, Mercedes-Benz Е-class, – говорит Александр. – Я пытался создать более футуристический дизайн, потому что сейчас эпоха использования современных IТ технологий в управлении систем автомобиля, а также расцвета авто с гибридными и электрическими силовыми установками. Уверен, что будущие модели Alfa Romeo обязательно иметь гибридные силовые установки, подтверждение этому – последний концепт итальянцев Tonale".

Несмотря на то, что в мире и Европе все большую популярность набирают SUV, седаны остаются доминировать в бизнес-классе. И рендер Александра доказывает, что седаны тоже могут иметь спортивные формы. Эту работу Александр посвятил своей дочери Юлии.

Напомним, что гибридный суперкар Alfa Romeo GTV засветился на фото.