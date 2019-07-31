Модельер обиделся в ответ.

Казалось бы, солидные имена: Ferrari и Philipp Plein. А ссорятся, как дети малые.

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“Инста” немецкого дизайнера Филиппа Пляйна не менее популярна, чем его модные коллекции одежды и обуви. Недавно он разместил в своем профиле фото новых кроссовок собственной марки. Беда в том, что обувь он положил на Ferrari. Кто-то из итальянской компании заметил, что символический смысл этой фотографии является оскорбительным для “Феррари”. Как победитель ставит ногу на грудь поверженного врага, Филипп поставил свои кроссовки. И получил за это официальное письмо от автопроизводителя.

GOT A LOVE LETTER 💌 TODAY FROM THE LAWYERS OF FERRARI 🏎 asking me to delete the picture OF MY PERSONAL CAR WITH MY PERSONAL SHOES 👟 ON IT !!!!! I can’t even put in words how disappointed and disgusted I am about this unfair and totally inappropriate claim against me personally......obviously I love cars and ESPECIALLY FERRARI !!!! I bought my first FERRARI 10 years ago and recently I bought a Ferrari for my mother as her birthday gift !!!! I think it is absolutely ridiculous as a good client to receive such a letter from a company like FERRARI !!! This message goes out to the CEO Louis Carey Camilleri of FERRARI !! If you want to continue treating your loyal clients with such letters from your lawyers you will lose the support from many FERRARI FANS ! 👎 @scuderiaferrari

Публикация от Philipp Plein (@philippplein)

“Получил “любовное послание” сегодня от адвокатов Ferrari.
Просят меня удалить с моей персональной страницы фотографию с моим личным автомобилем и моими же кроссовками! Не могу найти слов, чтобы описать свой гнев! Считаю такие действия не достойными Ferrari. Я являюсь большим поклонником автомобилей Ferrari.
Свою первую Ferrari я купил 10 лет назад. Недавно я приобрел Ferrari в подарок ко дню рождения моей матери. Считаю возмутительным и отвратительным такое отношение ко мне, как к клиенту”.

Далее дизайнер призывает руководителя компании Ferrari обратить внимание на эту ситуацию и уладить вопрос. Пока история не получила продолжение и мы будем следить за ее развитием.

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