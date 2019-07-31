Модельер обиделся в ответ.

Казалось бы, солидные имена: Ferrari и Philipp Plein. А ссорятся, как дети малые.

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“Инста” немецкого дизайнера Филиппа Пляйна не менее популярна, чем его модные коллекции одежды и обуви. Недавно он разместил в своем профиле фото новых кроссовок собственной марки. Беда в том, что обувь он положил на Ferrari. Кто-то из итальянской компании заметил, что символический смысл этой фотографии является оскорбительным для “Феррари”. Как победитель ставит ногу на грудь поверженного врага, Филипп поставил свои кроссовки. И получил за это официальное письмо от автопроизводителя.

“Получил “любовное послание” сегодня от адвокатов Ferrari.

Просят меня удалить с моей персональной страницы фотографию с моим личным автомобилем и моими же кроссовками! Не могу найти слов, чтобы описать свой гнев! Считаю такие действия не достойными Ferrari. Я являюсь большим поклонником автомобилей Ferrari.

Свою первую Ferrari я купил 10 лет назад. Недавно я приобрел Ferrari в подарок ко дню рождения моей матери. Считаю возмутительным и отвратительным такое отношение ко мне, как к клиенту”.

Далее дизайнер призывает руководителя компании Ferrari обратить внимание на эту ситуацию и уладить вопрос. Пока история не получила продолжение и мы будем следить за ее развитием.

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