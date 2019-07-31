Модельєр образився у відповідь.

Здавалось би, солідні імена: Ferrari та Philipp Plein. А сваряться, неначе діти малі.

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“Інста” німецького дизайнера Філіппа Пляйна не менш популярна, ніж його модні колекції одягу та взуття. Нещодавно він розмістив у своєму профілі фото нових кросівок власної марки. Біда в тому, що взуття він поклав на Ferrari. Хтось з італійської компанії помітив, що символічний зміст цієї світлини є образливим для “Феррарі”. Як переможець ставить ногу на груди поваленого ворога, поставив Філіпп свої кросівки. І отримав за це офіційного листа від автовиробника.

GOT A LOVE LETTER 💌 TODAY FROM THE LAWYERS OF FERRARI 🏎 asking me to delete the picture OF MY PERSONAL CAR WITH MY PERSONAL SHOES 👟 ON IT !!!!! I can’t even put in words how disappointed and disgusted I am about this unfair and totally inappropriate claim against me personally......obviously I love cars and ESPECIALLY FERRARI !!!! I bought my first FERRARI 10 years ago and recently I bought a Ferrari for my mother as her birthday gift !!!! I think it is absolutely ridiculous as a good client to receive such a letter from a company like FERRARI !!! This message goes out to the CEO Louis Carey Camilleri of FERRARI !! If you want to continue treating your loyal clients with such letters from your lawyers you will lose the support from many FERRARI FANS ! 👎 @scuderiaferrari

Публикация от Philipp Plein (@philippplein)


“Отримав “любовне послання” сьогодні від адвокатів Ferrari.
Просять мене видалити з моєї персональної сторінки фотографію з моїм особистим автомобілем та моїми ж кросівками! Не можу знайти слів, аби описати свій гнів! Вважаю такі дії не гідними Ferrari. Я ж бо є великим шанувальником автомобілів Ferrari.
Свою першу Ferrari я купив 10 років тому. Нещодавно я придбав Ferrari в подарунок до дня народження моїй матері. Вважаю обурливим й огидним таке ставлення до мене, як до клієнта”​.

Далі дизайнер закликає керівника компанії Ferrari звернути увагу на цю ситуацію і залагодити питання. Поки що історія не отримала продовження та ми слідкуватимемо за її розвитком.

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