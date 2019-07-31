Модельєр образився у відповідь.

Здавалось би, солідні імена: Ferrari та Philipp Plein. А сваряться, неначе діти малі.

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“Інста” німецького дизайнера Філіппа Пляйна не менш популярна, ніж його модні колекції одягу та взуття. Нещодавно він розмістив у своєму профілі фото нових кросівок власної марки. Біда в тому, що взуття він поклав на Ferrari. Хтось з італійської компанії помітив, що символічний зміст цієї світлини є образливим для “Феррарі”. Як переможець ставить ногу на груди поваленого ворога, поставив Філіпп свої кросівки. І отримав за це офіційного листа від автовиробника.



“Отримав “любовне послання” сьогодні від адвокатів Ferrari.

Просять мене видалити з моєї персональної сторінки фотографію з моїм особистим автомобілем та моїми ж кросівками! Не можу знайти слів, аби описати свій гнів! Вважаю такі дії не гідними Ferrari. Я ж бо є великим шанувальником автомобілів Ferrari.

Свою першу Ferrari я купив 10 років тому. Нещодавно я придбав Ferrari в подарунок до дня народження моїй матері. Вважаю обурливим й огидним таке ставлення до мене, як до клієнта”​.

Далі дизайнер закликає керівника компанії Ferrari звернути увагу на цю ситуацію і залагодити питання. Поки що історія не отримала продовження та ми слідкуватимемо за її розвитком.

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