На його думку, італійське авто має ввійти в бізнес-клас та отримати більш футуристичний дизайн.

Дизайнер Олександр Костур, що спеціалізується на 3D-моделях різноманітних транспортних засобів, показав своє бачення майбутньої моделі Alfa Romeo Giulia. Нинішня модель випускається без істотних змін з 2015 року, тому незабаром вона може отримати наступницю.

"На мою думку, у зовнішньому вигляді нинішньої Alfa Romeo Giulia занадто багато спортивних елементів. Зрозуміло, що дизайнери хотіли підкреслити спортивні досягнення бренду, однак споживачам це виявилось не настільки важливим. Адже продажі "Джулії" не вражають."

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Рендер, який запропонував Олександр Костур, мало нагадує нинішню генерацію Alfa Romeo Giulia. "Я вважаю, що наступна модель повинна мати більш стриманий, але більш солідний стиль. Такий автомобіль повинен ввійти в бізнес-клас і стати потужним конкурентом Аudi A6, BMW 5-series, Mercedes-Benz Е-class, – говорить Олександр. – Я намагався створити більш футуристичний дизайн, тому що зараз епоха використання сучасних ІТ технологій в керуванні систем автомобіля, а також розквіту авто із гібридними та електричними силовими установками. Впевнений, що майбутні моделі Alfa Romeo обов’язково матимуть гібридні силові установки, підтвердження цьому – останній концепт італійців Tonale".

Незважаючи на те, що у світі та Європі все більшої популярності набирають SUV, седани залишаються домінувати в бізнес-класі. І рендер Олександра доводить, що седани теж можуть мати спортивні форми. Цю роботу Олександр присвятив своїй донці Юлії.

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