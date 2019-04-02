Купе вийде на ринок лише через три роки.

У Мережу просочилось зображення суперкара Alfa Romeo GTV, який очікує на ринковий дебют у 2022 році. Автомобіль отримає платформу від седана Giulia і гібридну силову установку потужністю понад 600 кінських сил.

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Незважаючи на те, що Alfa Romeo GTV матиме спільні компоненти з седаном Giulia, майбутній суперкар матиме власний дизайн. Купе оснащуватимуть 2,9-літровим V6 з двома турбонагнітачами і електромотором. Загальна потужність силової установки перевищить 600 к.с.

Фото: офіційний тізер Alfa Romeo GTV / Alfa Romeo

Про повернення в лінійку італійської марки індекса GTV заговорили ще минулого року, під час оголошення планів розвитку на найближчі роки. Передбачалось, що гібридне купе отримає повнопривідну трансмісію з ідеальним балансом ваги, системою векторизації тяги і чотиримісним салоном. А вихід моделі на ринок намічений на 2022 рік.

Фото: план розвитку лінійки Alfa Romeo до 2022 року / Alfa Romeo

Крім GTV, в модельному ряду Alfa Romeo повинен з'явитися компактний кросовер на основі концепту Tonale і нове покоління спорткара 8C Competizione.

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