Купе выйдет на рынок лишь через три года.

В Сеть просочилось изображение суперкара Alfa Romeo GTV, который ожидает рыночный дебют в 2022 году. Автомобиль получит платформу от седана Giulia и гибридную силовую установку мощностью более 600 лошадиных сил.

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Несмотря на то, что Alfa Romeo GTV будет иметь общие компоненты с седаном Giulia, будущий суперкар будет иметь собственный дизайн. Купе будет оснащаться 2,9-литровым V6 с двумя турбонагнетателями и электромотором. Общая мощность силовой установки превысит 600 к. с.

Фото: официальный тизер Alfa Romeo GTV / Alfa Romeo

О возвращении в линейку итальянской марки индекса GTV заговорили еще в прошлом году, во время объявления планов развития на ближайшие годы. Предполагалось, что гибридное купе получит полноприводную трансмиссию с идеальным балансом веса, системой векторизации тяги и четырехместным салоном. А выход модели на рынок намечен на 2022 год.

Фото: план развития линейки Alfa Romeo до 2022 года / Alfa Romeo

Кроме GTV, в модельном ряду Alfa Romeo должен появиться компактный кроссовер на основе концепта Tonale и новое поколение спорткара 8C Competizione.

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