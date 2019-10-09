Італійці готуються офіційно представити абсолютно нову модель лише в другій половині 2020 року, але комусь вдалось зробити кілька гарних знімків автомобіля вже зараз.

Від концепта, представленого навесні цього року в Женеві, в автомобіля на фото залишилась більшість форм та бракує деталей, які робили його ефектним і цікавим.

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В загальних рисах Alfa Romeo Tonale практично повністю повторює концепт. Однак женевський шоукар мав великі колеса, стильну оптику, бічні дзеркала-камери та приховані дверні ручки. Ці кілька деталей і надавали йому особливості. Хочеться сподіватись, що оптику у стилі концепта італійці припасли для дорогих версій новинки.

Фото: Alfa Romeo Tonale / Alfa Romeo, Motor1

Світлини спочатку з'явились на сайті фотографа, повідомляє Motor1, потім були видалені, однак встигли розійтися по Мережі. Судячи з усього, кросовер знімали під час порівняльних тестів з конкурентами – на задньому плані можна помітити Volvo XC40, BMW X2 та Audi Q3.

Фото: Alfa Romeo Tonale / Motor1

Розробка моделі підійшла до логічного завершення, раз Alfa Romeo звіряє ходові характеристики з суперниками по сегменту. Серійний варіант Alfa Romeo Tonale буде представлений у другій половині 2020 року.

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