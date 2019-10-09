Итальянцы готовятся официально представить совершенно новую модель лишь во второй половине 2020 года, но кому-то удалось сделать несколько хороших снимков автомобиля уже сейчас.

От концепта, представленного весной этого года в Женеве, у автомобиля на фото осталось большинство форм, но не хватает деталей, которые делали его эффектным и интересным.

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В общих чертах Alfa Romeo Tonale практически полностью повторяет концепт. Однако женевский шоукар имел большие колеса, стильную оптику, боковые зеркала-камеры и скрытые дверные ручки. Эти несколько деталей и придавали ему особенностей. Хочется надеяться, что оптику в стиле концепта итальянцы припасли для дорогих версий новинки.

Фото: Alfa Romeo Tonale / Alfa Romeo, Motor1

Фотографии сначала появились на сайте фотографа, сообщает Motor1, затем были удалены, однако успели разойтись по сети. Судя по всему, кроссовер снимали во время сравнительных тестов с конкурентами – на заднем плане можно заметить Volvo XC40, BMW X2 и Audi Q3.

Фото: Alfa Romeo Tonale / Motor1

Разработка модели подошла к логическому завершению, раз Alfa Romeo сверяет ходовые характеристики с соперниками по сегменту. Серийный вариант Alfa Romeo Tonale будет представлен во второй половине 2020 года.

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