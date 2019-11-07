На сторінці "Київтранспарксервісу" у FB описали процедуру повернення евакуйованого на штрафмайданчик автомобіля. Схоже, ця схема дуже далека від концепції "держава у смартфоні" і створена спеціально для знущань над порушниками.

Водій-порушник, у якого відібрали його авто, змушений без машини дістатись у три різних місця, оплатити штраф, "послуги" евакуатора та "послуги" збереження авто на штрафмайданчику і тільки після цього йому повернуть автомобіль. Зробити все це в одному місці чомусь неможливо.

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"Друзі! Зверніть увагу на оновлення інструкції по отриманню автомобіля після евакуації", пишуть у "Київтранспарксервіс"."Алгоритм дій все то й же, клопоти та витрати такі ж, але сплата послуг відтепер в іншому місці".

Якщо авто відвезли на штрафмайданчик потрібно:

Зателефонувати на 102 та дізнатись, чи справді машину евакуювали

Звернутись до Управління патрульної поліції на вул. Народного Ополчення, 9. Там складуть адмінпостанову за порушення ПДР. Окрім того, там потрібно взяти копію акту про евакуацію

Якщо порушник з'явився на місці евакуації, де були присутні працівники Національної поліції, то він може звернутися до них. Якщо ці працівники евакуювали автомобіль, то вони на місці виносять адмінпостанову за порушення ПДР та повинні надати копію акту про евакуацію. Якщо порушник отримав постанову та копію акту про евакуацію, то до Поліції на Народного Ополчення, 9 їхати не потрібно.

Звернутись до Головного управління національної поліції на вул. Володимирська, 15 (вхід з боку пам'ятника Б. Хмельницького), кабінет № 5. Там сплачуються "послуги" евакуатора та зберігання автомобіля на штрафмайданчику

Оплатити штраф за постановою в будь-якому відділенні банку, через платіжний термінал або онлайн

Приїхати зі всіма сплаченими квитанціями на штрафмайданчик та забрати автомобіль. Адресу повідомлять в ГУНП на Володимирській

В результаті паркування в недозволенному місці коштуватиме близько 2000 грн. без врахування витрат на переміщення містом автовласника без авто та втрачений час.

Питання: "чому людина не може зателефонувати в поліцію, дізнатись адресу штрафмайданчику, приїхати туди і там на місці (термінал або онлайн) сплатити усі ці "послуги"?", так і залишилось без відповіді з боку "Київтранспарксервісу".

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Нагадаємо, що "Інспекція з паркування" може "заочно" виписувати штрафи за порушення правил паркування без присутності порушника. Винним у вчинені такого правопорушення вважається юридичний власник автомобілю, а не водій, що порушив правила. У деяких випадка на цій підставі штраф можна скасувати через суд. Втім, спритні водії-порушники вже придумали "лайфхак" який дозволяє уникнути "заочного" штрафу за порушення правил паркування.