На странице "Киевтранспарксервиса" в FB описали процедуру возвращения эвакуированного на штрафплощадку автомобиля. Похоже, эта схема очень далека от концепции "государство в смартфоне" и создана специально для издевательств над нарушителями.

Водитель-нарушитель, у которого отобрали его авто, вынужден без машины добраться в три разных места, оплатить штраф, "услуги" эвакуатора и "услуги" сохранения авто на штрафплощадке и только после этого ему вернут автомобиль. Сделать все это в одном месте почему-то невозможно.

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"Друзья! Обратите внимание на обновление инструкции по получению автомобиля после эвакуации", пишут в "Киевтранспарксервис". "Алгоритм действий все тот же, хлопоты и расходы такие же, но оплата услуг отныне в другом месте".

Если авто увезли на штрафплощадку нужно:

Позвонить на 102 и узнать, действительно ли машину эвакуировали

Связаться с Управлением патрульной полиции на ул. Народного Ополчения, 9 Там составят админпостановлений за нарушение ПДД. Кроме того, там нужно взять копию акта об эвакуации

Если нарушитель появился на месте эвакуации, где присутствовали работники Национальной полиции, то он может обратиться к ним. Если эти работники эвакуировали автомобиль, то они на месте выносят админпостановлений за нарушение ПДД и должны предоставить копию акта об эвакуации. Если нарушитель получил постановление и копию акта об эвакуации, то в полицию на Народного Ополчения, 9 ехать не нужно.

Связаться с Главным управлением национальной полиции на ул. Владимирская, 15 (вход со стороны памятника Б. Хмельницкого), кабинет № 5. Там уплачиваются "услуги" эвакуатора, за хранение автомобиля на штрафплощадке

Оплатить штраф по постановлению в любом отделении банка, через платежный терминал или онлайн

Приехать со всеми оплаченными квитанциями на штрафплощадку и забрать автомобиль. Адрес сообщат в ГУНП на Владимирской

В результате парковка в непозволительном месте будет стоить примерно 2000 грн. без учета расходов на перемещение по городу без авто и потерянное время.

Вопрос: "Почему человек не может позвонить в полицию, узнать адрес штрафплощадки, приехать туда и там на месте (терминал или онлайн) уплатить все эти "услуги"?", Так и осталось без ответа со стороны "Киевтранспарксервиса".

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Напомним, что "Инспекция по парковке "может "заочно" выписывать штрафы за нарушение правил парковки без присутствия нарушителя. Виновным в совершении такого правонарушения считается юридический владелец автомобиля, а не водитель, нарушивший правила. В некоторых случаях на этом основании штраф можно отменить через суд. Впрочем, ловкие водители-нарушители уже придумали "лайфхак" который позволяет избежать "заочного" штрафа за нарушение правил парковки.