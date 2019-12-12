В ноябре 2019 года в столице приобрели 2,9 тысячи новых легковых автомобилей.
Это более трети от всех зарегистрированных в Украине. Таким образом, Киев остается крупнейшим региональным авторынком страны.
Высокая концентрация в столице государственных учреждений и представительств крупных компаний создает определенную специфику рынка, на котором доминируют корпоративные продажи. В ноябре их доля составила 53 процента.
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Наибольшее количество киевских номеров в последний месяц осени получили автомобили французской марки Renault: Logan, Duster и Sandero. Такому результату "Рено" прежде всего обязана корпоративным продажам. Именно юридические лица приобрели более 70% бестселлеров этой марки.
ТОП-10 проданных автомобилей в Киеве:
|
#
|
Автомобиль
|
Количество проданных
|
1
|
Renault Logan
|
171
|
2
|
Renault Duster
|
162
|
3
|
Renault Sandero
|
134
|
4
|
KIA Sportage
|
131
|
5
|
Skoda Octavia
|
111
|
6
|
Toyota RAV4
|
108
|
7
|
Toyota Land Cruiser Prado
|
86
|
8
|
Volkswagen Polo
|
86
|
9
|
Renault Megane
|
80
|
10
|
Skoda Kodiaq
|
77
*Данные за ноябрь 2019 г.
Четвертым по популярности в Киеве стал автомобиль KIA Sportage – 131 регистрация. При этом, автомобили этой модели выбирали в основном частные лица – 103 чел. Замыкает лидерскую пятерку – 111 авто, 88% из которых оформлено на юридических лиц.
Что касается преимуществ непосредственно киевлян (частных покупателей), то их рейтинг выглядит следующим образом.
ТОП-10 автомобилей у киевлян (среди частных лиц):
|
#
|
Автомобиль
|
Количество проданных
|
1
|
KIA Sportage
|
103
|
2
|
Toyota RAV4
|
78
|
3
|
Renault Logan
|
51
|
4
|
Renault Sandero
|
48
|
5
|
Toyota Land Cruiser Prado
|
44
|
6
|
Suzuki Vitara
|
44
|
7
|
Hyundai Tucson
|
41
|
8
|
Suzuki SX4
|
41
|
9
|
Renault Duster
|
34
|
10
|
Volkswagen Tiguan
|
30
*Данные за ноябрь 2019 г.
Напомним, что рынок электромобилей вырос на 34%.