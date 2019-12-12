В ноябре 2019 года в столице приобрели 2,9 тысячи новых легковых автомобилей.

Это более трети от всех зарегистрированных в Украине. Таким образом, Киев остается крупнейшим региональным авторынком страны.

Высокая концентрация в столице государственных учреждений и представительств крупных компаний создает определенную специфику рынка, на котором доминируют корпоративные продажи. В ноябре их доля составила 53 процента.

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Наибольшее количество киевских номеров в последний месяц осени получили автомобили французской марки Renault: Logan, Duster и Sandero. Такому результату "Рено" прежде всего обязана корпоративным продажам. Именно юридические лица приобрели более 70% бестселлеров этой марки.

ТОП-10 проданных автомобилей в Киеве:

# Автомобиль Количество проданных 1 Renault Logan 171 2 Renault Duster 162 3 Renault Sandero 134 4 KIA Sportage 131 5 Skoda Octavia 111 6 Toyota RAV4 108 7 Toyota Land Cruiser Prado 86 8 Volkswagen Polo 86 9 Renault Megane 80 10 Skoda Kodiaq 77

*Данные за ноябрь 2019 г.

Четвертым по популярности в Киеве стал автомобиль KIA Sportage – 131 регистрация. При этом, автомобили этой модели выбирали в основном частные лица – 103 чел. Замыкает лидерскую пятерку – 111 авто, 88% из которых оформлено на юридических лиц.

Что касается преимуществ непосредственно киевлян (частных покупателей), то их рейтинг выглядит следующим образом.

ТОП-10 автомобилей у киевлян (среди частных лиц):

# Автомобиль Количество проданных 1 KIA Sportage 103 2 Toyota RAV4 78 3 Renault Logan 51 4 Renault Sandero 48 5 Toyota Land Cruiser Prado 44 6 Suzuki Vitara 44 7 Hyundai Tucson 41 8 Suzuki SX4 41 9 Renault Duster 34 10 Volkswagen Tiguan 30

*Данные за ноябрь 2019 г.

Напомним, что рынок электромобилей вырос на 34%.