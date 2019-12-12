В ноябре 2019 года в столице приобрели 2,9 тысячи новых легковых автомобилей.

Это более трети от всех зарегистрированных в Украине. Таким образом, Киев остается крупнейшим региональным авторынком страны.

Высокая концентрация в столице государственных учреждений и представительств крупных компаний создает определенную специфику рынка, на котором доминируют корпоративные продажи. В ноябре их доля составила 53 процента.

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Наибольшее количество киевских номеров в последний месяц осени получили автомобили французской марки Renault: Logan, Duster и Sandero. Такому результату "Рено" прежде всего обязана корпоративным продажам. Именно юридические лица приобрели более 70% бестселлеров этой марки.

ТОП-10 проданных автомобилей в Киеве:

#

Автомобиль

Количество проданных

1

Renault Logan

171

2

Renault Duster

162

3

Renault Sandero

134

4

KIA Sportage

131

5

Skoda Octavia

111

6

Toyota RAV4

108

7

Toyota Land Cruiser Prado

86

8

Volkswagen Polo

86

9

Renault Megane

80

10

Skoda Kodiaq

77

*Данные за ноябрь 2019 г.

Четвертым по популярности в Киеве стал автомобиль KIA Sportage – 131 регистрация. При этом, автомобили этой модели выбирали в основном частные лица – 103 чел. Замыкает лидерскую пятерку – 111 авто, 88% из которых оформлено на юридических лиц.

Что касается преимуществ непосредственно киевлян (частных покупателей), то их рейтинг выглядит следующим образом.

ТОП-10 автомобилей у киевлян (среди частных лиц):

#

Автомобиль

Количество проданных

1

KIA Sportage

103

2

Toyota RAV4

78

3

Renault Logan

51

4

Renault Sandero

48

5

Toyota Land Cruiser Prado

44

6

Suzuki Vitara

44

7

Hyundai Tucson

41

8

Suzuki SX4

41

9

Renault Duster

34

10

Volkswagen Tiguan

30

*Данные за ноябрь 2019 г.

Напомним, что рынок электромобилей вырос на 34%.