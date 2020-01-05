У списку найдорожчих покупок, зроблених з 1 січня по 6 грудня 2019 року більшу частину становлять автомобілі.

Найпопулярніший онлайн-аукціон щороку підбиває підсумки та складає список найдорожчих проданих лотів за різними категоріями. У списку 20 абсолютних топ-селлерів цього року 12 лотів – автомобілі.

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На першому місці списку – Lamborghini Aventador Roadster 2015 року, проданий за 349 800 доларів. За ним слідує розкішний будинок на колесах Newmar King Aire Motorhome 2014 року випуску, проданий за 280 000 доларів. Третю позицію зайняв Lamborghini Urus, що пішов з віртуального молотка за 245 995 доларів. П’ятірку лідерів замикають Ford GT 2005 року (220 000 доларів) та Lamborghini Huracan LP580-2 (209 900 доларів). Автомобілі марки Lamborghini користуються на eBay особливим попитом – у топ-20 їх шість.

Повний список 20 найдорожчих проданих лотів eBay 2019 року:

Запрошення на вечерю з Уорреном Баффетом – $4 567 888; Колекційна картка та квиток на матч з автографом Тома Брейді – $400 100; Металева колекційна картка з Майклом Джорданом – $350 100; Суперкар Lamborghini Aventador Roadster 2015 року – $349 800; Автодім Newmar King Aire Motorhome 2014 року – $280,000; Суперкросовер Lamborghini Urus кольору Bianco Icarus (Білий Ікар) 2019 року – $245 995; Літак Piper Malibu 1986 року – $225 000; Суперкар Ford Ford GT 2005 року – $220 000; Суперкар Lamborghini Huracan LP580-2 2019 року – $209 900; Суперкар Lamborghini Aventador 2012 року – $200 000; Спорткар Porsche 911 2019 року – $199 000; Суперкар Lamborghini Murcielago 2009 року – $190 000; Суперкар Ferrari 458 Italia 2013 року – $185 000; Суперкар Lamborghini Gallardo LP 560-4 Spyder 2014 року – $174 995; Rolls-Royce Phantom Drophead 2013 року – $172 100; Aston Martin Vanquish Coupe 2017 року – $169 700; Колекційна картка MTG Black Lotus – $166 100; Годинник Patek Philippe 5270G-014 – $139 500; Годинник Patek Philippe 5270G-018 – $125 000; Годинник Rolex 86285 – $100 001.

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