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Ми відібрали 65 найцікавіших нових моделей авто цього року, багато з яких вже можна купити і в Україні, а інші з'являться у 2020 або наступному році.

Із трьох сотень абсолютно нових моделей авто, представлених у 2019 році, ми відібрали ті, що мають шанси з’явитись на вітринах в Україні або ж мають важливе значення на глобальному ринку. Деякі новинки, представлені на початку року, вже навіть є у продажу, а інші з’являться протягом 2020 року.

У портфелі концерну Volkswagen-Audi вісім сильних автомобільних марок: Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti, SEAT, Skoda, Volkswagen, Porsche. Плюс Cupra та електричний суббренд ID. Разом модельний ряд налічує більше трьохсот моделей, не рахуючи китайські, від Volkswagen-SAIC та Volkswagen-FAW. Тож, так чи інакше, у шортлісті автоновинок 2019-2020 домінують автомобілі VAG. Помітний обсяг мають Mercedes, BMW, Hyundai-Kia.

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Представлені нижче автомобілі – перші у своєму роді, або нового покоління. Перелік не включає рестайлінгові моделі, нові версії (гібридні, спортивні тощо) та спеціальні виконання існуючих моделей. За кількома винятками.

Aston Martin DBX



Перший кросовер в історії марки. Новий суперник Bentayga, Cayenne, Urus та Cullinan. Люксовий всюдихід з мотором AMG V8 4.0 бітурбо потужністю у 550 к.с. та стартовим цінником близько $200 тисяч (158 тисяч фунтів у Британії).

Aston Martin Rapid E



Перший електрокар в історії марки. Автовиробник обіцяє передати покупцям перші машини, зі 155 запланованих до випуску, до кінця цього року.

Aspark Owl



Електрокар з прискоренням від 0 до 100 км/год за 1,89 секунди – краще за будь-який інший електричний суперкар на планеті на цей час. Автомобіль був представлений у 2018 році і навіть прийом попередніх замовлень був відкритий того ж року, однак вартість автомобіля не була оголошена, як і його детальна специфікація. Лише наприкінці цього року японці розкрили усі карти і розпочали збирати 50 запланованих до випуску машин.

Audi e-tron Sportback



Купеподібна версія електричного кросовера Audi e-tron, з додатком Sportback відстала від першого більш, ніж на рік. За цей час в Інгольштадті встигли відшліфувати усі дрібні недоліки моделі, завдяки чому Sportback виявився кращим за “оригінал” у всіх відношеннях. Старт продажів у Європі намічений на весну 2020 року. Ціни стартують від 71 тисячі євро.

Audi Q4 e-Tron



Знову “Ауді”, знову кросовер і знову електричний. Сюжет для третього “і-трона” вже стає типовим. Серійна модель була представлена на початку цього року, а в автосалонах дилерів Audi Q4 e-Tron з’явиться в четвертому кварталі наступного.

Audi E-Tron GT



Головний суперник для Porsche Taycan. Концепт був представлений у 2018 році, дебют товарної версії запланований до кінця цього року.

BMW X6



Третє покоління купеподібного кросовера з Баварії вже продається в Україні.

BMW 7 Series



Флагманський седан дебютував на початку 2019 року, а з літа вже доступний в Українських автосалонах офіційних дилерів.

BMW 8 Series Gran Coupe



Це третій варіант моделі 8-ї Серії, після купе та кабріолета. Модель вже доступна у дилерів марки в Україні, в тому числі у спортивному виконанні М.

BMW M8



Новий BMW M8 є першим представником сімейства M для 8-ї Серії, оскільки у одноіменної моделі 1990-х років ніколи не було такої модифікації. M8 отримала 4,4-літровий V8-турбо потужністю у 600 сил і прискорюється до першої сотні за 3,1 секунди. Купе та кабріолет вже доступні у офіційних дилерів марки в Україні. Ціни починаються від 3,65 млн грн.

Bollinger B1/B2



Справжня сенсація: електричний джип та пікап без дизайнерських викрутасів але з дуже високим цінником. Звісно, обидві моделі націлені на конкуренцію з продукцією марки Tesla. Виробництво стартує у 2020 році, але перші машини клієнти отримають лише у 2021 році.

Bugatti La Voiture Noire



Цей автомобіль створений, аби бути кращим у всьому. По-перше, це найдорожчий гіперкар у світі (18 мільйонів доларів). По-друге, він абсолютно фантастичний на вигляд. Потужний. Швидкий. Розкішний. А ще він неповторний, бо французька мануфактура створила лише один “Чорний Автомобіль” і він вже знайшов свого власника, якому доведеться почекати ще рік, аби поставити іграшку у свій гараж.

Bugatti Centodieci



Ще один неймовірно дорогий та ультимативний гіперкар від Bugatti, представлений цього року. Фірма випустить 10 таких машин, вартість кожної – 9 мільйонів доларів. Усі вже розпродані.

Chevrolet Corvette C8 Stingray



Довгоочікуваний Corvette восьмого покоління дебютував одразу у двох формах – купе та кабріолет, причому останній вперше в історії моделі отримав жорсткий дах. Головна сенсація нового покоління моделі – зміна компонування на середньомоторне. Виробництво Corvette C8 Stingray розпочнеться в першому кварталі 2020 року.

Chevrolet Trailblazer



Для нового компактного кросовера марка Chevrolet відродила історичну назву Trailblazer. Модель займе нішу між Trax та Equinox і, за попередніми данними, коштуватиме менше 20 тисяч доларів. Очікується, що Trailblazer прибуде до американських салонів навесні 2020 року, а також буде доступний на ринках Європи та Азії.

Cupra Formentor



Гібридний кросовер був представлений у Женеві. Formentor став першим самостійним автомобілем самостійного бренду. На конвеєр Cupra Formentor повинен потрапити на початку 2020 року.

Ferrari Roma



Друга гібридна модель марки. Ferrari називає Roma “спорткаром початкового рівня”, маючи на увазі найбільш доступну вартість з усього модельного ряду. В Європі новинка коштуватиме близько 200 тисяч євро. Старт виробництва призначений на першу половину 2020 року.

Ford Mustang Mach-e



Давно обіцяний Ford електричний кросовер у стилі Mustang нарешті побачив світ. Ціни на Mach-e у США стартуватимуть з відмітки $43 895, замовити автомобіль можна вже зараз (депозит 500 доларів), але живих машин доведеться почекати до другої половини 2020 року.

Ford Puma



Ще одне відроджене ім’я у цьому списку: з 1997 по 2002 роки компанія Ford випускала компактне купе під назвою Puma, а тепер це субкомпактний кросовер, трохи більший за Fiesta. Крихітний кросовер отримав гібридну силову установку EcoBoost Hybrid Tecnology на основі 1-літрового турбомотора. Старт продажів у Європі призначений на січень 2020 року.

Honda E



Європейські дилери розпочали прийом замовлень на субкомпактний електричний хетчбек Honda E у травні цього року. Перший у світі сітікар з камерами заднього виду, замість дзеркал, замовили вже близько 50 тисяч клієнтів. В автосалонах дилерів марки у Старому Світі новинка з’явиться весною 2020 року.

Hyundai i10



Третє покоління субкомпакта i10 розпочнуть продавати в Європі навесні наступного року. Трохи згодом найдоступніша модель корейської марки очікується і в Україні. Також цікаво: Під 300 км/год в центрі Києва: новий антирекорд

Kia XCeed



Корейський виробник повністю вкомплектував лінійку нового покоління Ceed з офф-роуд версією XCeed. Модель буде доступна у Європі з весни 2020 року, причому одразу з гібридною силовою установкою та у виконанні GT-Line.

Kia Optima



Kia Optima 2021 – це седан п’ятого покоління, котрий вже продається на домашньому ринку під назвою K5. Вперше в історії моделі Optima отримала повний привід. Продажі міжнародної версії Kia Optima по усьому світу розпочнуться у першій половині 2020 року.

Kia Seltos



Кросовер Seltos – новий член родини Kia, котрий займе нішу між Soul та Sportage. Новинка надійде у продаж в першій чверті наступного року. Повнопривідна версія коштуватиме менше 22 тисяч доларів, при цьому дилери пропонуватимуть і значно доступніші передньопривідні версії.

Koenigsegg Jesko



Шведська мануфактура збере 125 гіперкарів, вартістю від 3 мільйонів доларів за кожен. Виробництво Koenigsegg Jesko розпочнеться у першій чверті 2020 року. Автомобіль названий на честь батька Крістіана фон Кьонігсегга – Йеско. Він замінить дві моделі марки: Agera RS та Regera. Гіперкар розвиває потужність у 1280 сил на звичайному бензині і 1600 к.с. – на біопаливі Е85. Заявлена максимальна швидкість становить більше 480 км/год.

Land Rover Defender



Друге покоління легендарного “Дефендера” – грандіозна подія для британців, на яку шанувальники марки сподівались та чекали багато років. Автомобіль дебютував у вересні цього року, а вже у жовтні українські дилери оголосили ціни та розпочали прийом замовлень. Найдоступніший Land Rover Defender коштує в Україні від 1,46 млн гривень.

Lamborghini Sian



Перший гібрид в історії італійської марки. Замість традиційних літій-іонних батарей в конструкції суперкара застосовані суперконденсатори. Серійне виробництво новинки буде обмежено накладом у 63 екземпляри, кожен вартістю у 3,6 мільйони доларів, без врахування персоналізації. Виробництво стартує у першій половині 2020 року.

Lexus UX 300e



Абсолютно несподівано марка Lexus вивела у світ свій перший електрокар, котрим виявився вже знайомий компактний кросовер UX з новим індексом. Lexus UX 300e надійде у продаж у Китаї та Європі в 2020 році.

Lotus Evija



Коли британська марка виведе свій електричний гіперкар, у цьому сегменті ринку вже буде тісно. Однак Lotus запевняє, що, з підтримкою Geely, збудує абсолютно ультимативний автомобіль, який прокладе для бренду шлях в майбутнє. Фірма планує випустити 130 гіперкарів Evija, виробництво стартує в першій половині наступного року.

Mazda MX-30



Як і електричний кросовер від Lexus, батарейна новинка Mazda стала повною несподіванкою. На європейський ринок батарейний кросовер Mazda MX-30 надійде у першій чверті наступного року.

McLaren Speedtail



Mercedes-Benz EQC



Електричний кросовер німецької марки був презентований ще восени 2018 року, але замовники почнуть отримувати машини лише у першій чверті 2020 року.

Mercedes-Benz EQV



У березні цього року німецький бренд вивів електричну версію свого V-Class. Старт продажів Mercedes-Benz EQV намічений на 2021 рік. Електричний мінівен стане п'ятим за рахунком представником лінійки EQ, після кросовера EQC, хетчбека EQA, компактного кросовера EQB та великого седана EQS.

Mercedes-Benz GLE/GLE Coupe



Дебют нового GLE відбувся у вересні 2018 року, а продажі стартували вже у нинішньому. В квітні перша машина вже прибула в Україну, вітчизняні дилери ще до презентації зібрали більше двох сотень замовлень на новинку. Версія купе була представлена лише влітку цього року, а в автосалонах європейських дилерів Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 з'явиться не раніше весни наступного року.

Mercedes-Benz GLC/GLC Coupe/AMG GLC 63/AMG GLC 63 Coupe



Чотири модифікації однієї моделі кросовера Mercedes дебютували протягом року. Усі версії нового GLC, включаючи виконання AMG, вже доступні в Україні. Ціни починаються з відмітки 1 мільйон гривень. Також цікаво: Трирічна дівчинка подряпала 10 машин в автосалоні Audi – батьки заплатили 10 тисяч доларів

Mercedes-Maybach GLS



Ультрарозкішний кросовер від Maybach постав перед публікою у китайському місті Гуанчжоу, де спостерігається сталий попит на великі й дорогі автомобілі класу екстра-люкс. Продажі Maybach GLS розпочнуться в другій половині 2020 року, а машини замовники почнуть отримувати ближче до кінця року. За попередніми прогнозами базова вартість новинки становитиме 200 тисяч доларів.

Nissan Juke



Друге покоління надзвичайно популярного паркетника було представлене у вересні у французькому містечку Франкфорт, замість автосалону у Франкфурті. Український імпортер марки оголосив, що продажі новинки в Україні розпочнуться в другій половині 2020 року.

Nissan LEAF e-Plus



Це не нове покоління моделі, однак Nissan Leaf E+ (e-Plus) заслуговує на увагу, завдяки істотному покращенню характеристик, головна з яких – збільшення запасу ходу на одному заряді з 243 до 364 кілометрів. Електрокар вже доступний у офіційних дилерів марки в Європі, але в Україні, як і модель першого покоління, не представлений.

Nio ES6



Практично невідома в нас компанія Nio, має досить сильні позиції в Азії – у Китаї працює три десятки автосалонів, у яких з червня цього року доступний електричний кросовер ES6 зі стартовим цінником у 358 тисяч юанів ($51 000). Стартап з німецьким корінням має серйозні наміри вийти на ринки США та Європи.

Peugeot 208



Друге покоління субкомпактного хетчбека було представлене на початку цього року і в Європі вже доступне для замовлення. Причому як з традиційними ДВЗ, так і з повністю електричною силовою установкою версії e-208. У Франції новинка коштує від 15 500 євро за бензинову машину та від 32 100 – за електричну.

Peugeot 2008



Найменший кросовер французького виробника дебютував влітку цього року. Як і хетчбек 208, паркетник був представлений одразу в електричній версії e-2008. Нова модель вже доступна покупцям у Європі, ціни стартують з позначки 21 500 євро, електрична версія коштує мінімум 37 100 євро. Про час появи обох французьких новинок в України поки не повідомлялось.

Pininfarina Battista



Перший автомобіль легендарного ательє Pininfarina виявився електрокаром з силовою установкою Rimac потужністю в 1900 кінських сил. Італійці збудують 150 таких автомобілів, вартістю близько 2 мільйонів доларів кожен, виробництво стартує у 2020 році. Пізніше у Pininfarina мають з’явитись доступніші моделі з цінником близько 100 тисяч доларів.

Porsche Cayenne Coupe



Нова модифікація популярного кросовера Porsche дебютувала у березні, а у продаж надійшла восени. Cayenne Coupe вже доступний в Україні за ціною від 2,29 млн грн за базову модель та від 4,1 млн грн за версію Turbo.

Porsche Taycan



Електричний спорт-седан від Porsche був представлений на початку вересня. Українські дилери марки вже приймають замовлення на електрокар. Ціни стартують з відмітки 2,55 млн грн за версію 4S, від 3,6 млн за модифікацію Turbo, а найпотужніша версія обійдеться мінімум у 4,4 млн грн. Перші автомобілі замовники почнуть отримувати на початку наступного року.

Renault Clio V



П’яте покоління моделі дебютувало у січні цього року, а перед публікою постало на Женевському автосалоні. Нажаль, надзвичайно популярний в Європі субкомпакт Clio в Україні не продається. На батьківщині за автомобіль просять від 14 100 євро.

Renault Zoe



Друге покоління електричної крихітки ZOE отримало більш ніж вдвічі більшу батарею, ніж була у першого хетчбека – акумулятор на 52 кВт*год дозволяє долати на одному заряді до 390 км. У Франції новинка доступна за ціною від 17 900 євро.

Seat el-Born



Хетчбек називають першим електрокаром іспанської марки. Під час березневої прем’єри побратим Volkswagen ID 3 носив статус передсерійного концепту, котрий обіцяли поставити на конвеєр у 2020 році.

ŠKODA Superb

Для флагмана чеської марки остання трансформація – лише оновлення, однак важливість цієї моделі, а також глибока всебічна модернізація забезпечили йому місце у цьому списку. Новинка представлена кількома модифікаціями: власне Superb, універсалом Superb Combi, гібридами Superb iV та Superb Combi iV, а також Superb Combi Scout. Для ліфтбека та універсала також доступне виконання Sportsline. В Україні модель представлена двома простішими версіями – Superb та Superb Combi у кількох варіантах, включаючи Sportsline та Laurin & Klement. Ціни стартують з відмітки 767 920 гривень.

ŠKODA CITIGOe iV



Електричний субкомпакт від “Шкоди” був представлений у вересні. Вдома автомобіль вже доступний для покупців, в Україні ж модель не представлена. У Чехії електрокар доступний за ціною від 479 900 крон – 484 тисячі гривень, за поточним курсом.

ŠKODA Kamiq



Найменший кросовер чеської марки дебютував на Женевському автосалоні, виробництво в Млада-Болеславі стартувало у липні. На домашньому ринку модель вже доступна за ціною від 528 200 крон (532 тисяч гривень), а в українських дилерів марки автомобіль має з’явитись в середині наступного року.

ŠKODA Octavia



Четверте покоління Octavia виробник презентував у листопаді. У Чехії новинка вже доступна за ціною від 636 900 крон (642 тисяч гривень), однак представлена виключно у формі універсала Combi. В Українських автосалонах офіційних дилерів марки нова Octavia очікується влітку 2020 року.

smart EQ



Електричні “Смарти” були представлені публіці в Женеві цієї весни і одразу ж, після прем’єри, smart EQ (назва марки пишеться саме так) надійшли у продаж в Європі. Дводверний smart EQ Fortwo коштує від 28 255 євро. В Україні працює офіційний сайт марки, однак він абсолютно порожній, інформація про появу новинки на нашому ринку відсутня.

SsangYong Korando



В Україні кросовер Korando ще не встиг оновитись – вітчизняні дилери називають “новим” автомобіль третього покоління, тоді як вдома четверта генерація моделі доступна ще з лютого нинішнього року. У Південній Кореї кросовер оцінений у 22 160 000 вон – це близько 535 тисяч гривень. Чи з’явиться новинка в Україні та коли – поки не відомо.

Tesla Cybertruck



Формально Tesla Cybertruck – концепт, котрий перетвориться на серійну модель не раніше, ніж через два роки. Тим не менш, електрокар став справжньою сенсацією 2019 року, чим і заслужив собі місце у цьому списку. Також цікаво: Номери автомобілів в Україні по областях: хто звідки

Tesla Model Y



Друга модель американської марки у формі кросовера була офіційно представлена у березні цього року. На домашньому ринку для електрокара заявлена вартість від 39 до 60 тисяч доларів, залежно від конфігурації. У Німеччині, де Tesla збудує чергову Гігафабрику, кросовер коштує від 56 тисяч євро. Європейські покупці почнуть отримувати машини на початку 2021 року.

Toyota Mirai



Друге покоління Mirai дебютувало у жовтні. Непоказний хетчбек першої генерації перетворився на бізнес-седан, зберігши при цьому свою головну особливість – електричну силову установку на водневих паливних елементах. В Японії новинка вже доступна для покупців за ціною від 7 409 600 ієн – $67 750 або 1 573 500 гривень. Український імпортер Toyota не повідомляв про плани виходу моделі на наш ринок.

Toyota Corolla



Нове покоління Corolla почали продавати в Україні ще в лютому 2019 року, причому покупцям доступні як машини з традиційними ДВЗ, так і гібриди. Мінімальна вартість моделі в Україні – 438 700 гривень, гібридна модель коштує від 673 500 гривень. В дилерській мережі представлені виключно седани, хетчбек та універсал на наш ринок не поставляються.

Toyota GR Supra 2020



Довгоочікуваний спорткар п’ятого покоління, створений спільно з BMW, був представлений на початку цього року, на більшості ринків автомобіль надійшов у продаж влітку. В США Supra mk5 коштує від 50 тисяч доларів. Поставляти спорткар в Україну вітчизняний імпортер не планує.

Toyota RAV4 Prime



Для гібридної модифікації свого найпопулярнішого кросовера Toyota дібрала власну назву – Prime. Новинка вже представлена в Україні, ціни на гібридний RAV4 стартують з позначки 589 570 гривень.

Volkswagen Golf



Восьме покоління Golf німецький автовиробник представив наприкінці жовтня. Ринковий дебют VW Golf mkVIII відбувся у грудні, однак лише на найбільш значних для німецького концерну ринках. Менш важливим країнам доведеться зачекати до літа 2020. В Німеччині хетчбек (єдиний кузовний варіант моделі) коштує від 27 510 євро.

Volkswagen ID 3



Електричний спадкоємець Golf став першим самостійним електрокаром марки з цілої лінійки під назвою ID. Батарейний хетчбек з найпотужнішим акумулятором має запас ходу у 550 кілометрів. Базова версія Volkswagen ID 3 оцінена у 30 тисяч євро, тобто дешевше за e-Golf попереднього покоління. Чи з’явиться новинка в автосалонах українських дилерів – поки не відомо.

Volkswagen T-Roc Cabriolet



Мало хто вірив у те, що Volkswagen зробить серійним кросовер-кабріолет, однак у серпні цього року T-Roc Cabrio виробник показав конвеєрну версію екзотичного автомобіля. Поява кабріолета в Україні мало ймовірна, а от вдома T-Roc Cabrio вже доступний для замовлення з мінімальним цінником у 27 495 євро. Покупці почнуть отримувати машини навесні 2020 року.

Volkswagen Passat 2020



Останній автомобіль у списку, який не змінив покоління, а лиш оновився – обійти увагою шалено популярну в Україні модель ми просто не могли. Рестайлінговий Passat 2020 вийшов спочатку в Китаї, потім у США і лиш в останню чергу – у Європі. Новинка представлена версіями седан, універсал та Alltrack – універсал підвищеної прохідності. Модель також отримала гібридну силову установку на додачу до традиційних бензинових і дизельних моторів. Ціни в Німеччині починаються від 31 930 євро.

Volkswagen ID Buzz



Електричний мінівен буде представлений двома версіями: пасажирською та вантажною з приставкою Cargo в назві. Останній має з’явитись на ринку раніше за пасажирську модель – у 2021 році, тоді як мінівен для людей вийде лише у 2022-му.