12:45, сегодня

Мы отобрали 65 самых интересных новых моделей авто этого года, многие из которых уже можно купить и в Украине, а другие появятся в 2020 или следующем году.

Из трех сотен абсолютно новых моделей авто, представленных в 2019 году, мы отобрали те, что имеют шансы появиться на витринах в Украине или имеют важное значение на глобальном рынке. Некоторые новинки, представленные в начале года, уже даже есть в продаже, а другие появятся в течение 2020 года.

В портфеле концерна Volkswagen-Audi восемь сильных автомобильных марок: Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti, SEAT, Skoda, Volkswagen, Porsche. Плюс Cupra и электрический суббренд ID. Вместе модельный ряд насчитывает более трехсот моделей, не считая китайские, от Volkswagen-SAIC и Volkswagen-FAW. Поэтому, так или иначе, в шортлист автоновинок 2019-2020 доминируют автомобили VAG. Заметный объем имеют Mercedes, BMW, Hyundai-Kia.

Также интересно: Что происходит с авто при проезде “лежачих полицейских”: замедленная съемка

Представленные ниже автомобили - первые в своем роде, или нового поколения. Перечень не включает рестайлинговые модели, новые версии (гибридные, спортивные и т.д.) и специальные исполнения существующих моделей. За несколькими исключениями.

Aston Martin DBX

Первый кроссовер в истории марки. Новый соперник Bentayga, Cayenne, Urus и Cullinan. Люксовый вездеход с мотором AMG V8 4.0 битурбо мощностью в 550 л.с. и стартовым ценником около $ 200 тысяч (158 тысяч фунтов в Великобритании).

Aston Martin Rapid E

Первый электрокар в истории марки. Автопроизводитель обещает передать покупателям первые машины, из 155 запланированных к выпуску до конца этого года.

Aspark Owl

Электрокар с ускорением от 0 до 100 км/ч за 1,89 секунды - лучше любого другого электрического суперкара на планете в настоящее время. Автомобиль был представлен в 2018 году и даже прием предварительных заказов был открыт в том же году, однако стоимость автомобиля не была объявлена, как и его подробная спецификация. Лишь в конце этого года японцы раскрыли все карты и начали собирать 50 запланированных к выпуску машин.

Audi e-tron Sportback

Купеобразная версия электрического кроссовера Audi e-tron, с приложением Sportback отстала от первого более чем на год. За это время в Ингольштадте успели отшлифовать все мелкие недостатки модели, благодаря чему Sportback оказался лучше "оригинала" во всех отношениях. Старт продаж в Европе намечен на весну 2020 года. Цены стартуют от 71 тысячи евро.

Audi Q4 e-Tron

Снова "Ауди", снова кроссовер и снова электрический. Сюжет для третьего "е-трона" уже становится типичным. Серийная модель была представлена в начале этого года, а в автосалонах дилеров Audi Q4 e-Tron появится в четвертом квартале следующего.

Audi E-Tron GT

Главный соперник для Porsche Taycan. Концепт был представлен в 2018 году, дебют товарной версии запланирован до конца этого года.

BMW X6

Третье поколение купеобразного кроссовера из Баварии уже продается в Украине.

BMW 7 Series

Флагманский седан дебютировал в начале 2019 года, а с лета уже доступен в украинских автосалонах официальных дилеров.

BMW 8 Series Gran Coupe

Это третий вариант модели 8-й серии, после купе и кабриолета. Модель уже доступна у дилеров марки в Украине, в том числе в спортивном исполнении М.

BMW M8

Это Новый BMW M8 является первым представителем семейства M для 8-й серии, поскольку в одноименной модели 1990-х годов никогда не было такой модификации. M8 получила 4,4-литровый V8-турбо мощностью в 600 сил и ускоряется до первой сотни за 3,1 секунды. Купе и кабриолет уже доступны у официальных дилеров марки в Украине. Цены начинаются от 3,65 млн грн.

Bollinger B1/B2

Настоящая сенсация: электрический джип и пикап без дизайнерских изысков но с очень высоким ценником. Конечно, обе модели нацелены на конкуренцию с продукцией марки Tesla. Производство стартует в 2020 году, но первые машины клиенты получат только в 2021 году.

Bugatti La Voiture Noire

Этот автомобиль создан, чтобы быть лучшим во всем. Во-первых, это самый дорогой гиперкар в мире (18 миллионов долларов). Во-вторых, он абсолютно фантастический на вид. Мощный. Быстрый. Роскошный. А еще он неповторим, потому что французская мануфактура создала лишь один "Черный Автомобиль" и он уже нашел своего владельца, которому придется подождать еще год, чтобы поставить игрушку в свой гараж.

Bugatti Centodieci

Еще один невероятно дорогой и ультимативный гиперкар от Bugatti, представленный в этом году. Фирма выпустит 10 таких машин, стоимость каждой - 9 миллионов долларов. Все уже распроданы.

Chevrolet Corvette C8 Stingray

Долгожданный Corvette восьмого поколения дебютировал сразу в двух формах - купе и кабриолет, причем последний впервые в истории модели получил жесткую крышу. Главная сенсация нового поколения модели - изменение компоновки на среднемоторную. Производство Corvette C8 Stingray начнется в первом квартале 2020 года.

Chevrolet Trailblazer

Для нового компактного кроссовера марка Chevrolet возродила историческое название Trailblazer. Модель займет нишу между Trax и Equinox и, по предварительным данным, будет стоить меньше 20 тысяч долларов. Ожидается, что Trailblazer прибудет в американские салоны весной 2020 года, а также будет доступен на рынках Европы и Азии.

Cupra Formentor

Гибридный кроссовер был представлен в Женеве. Formentor стал первым самостоятельным автомобилем самостоятельного бренда. На конвейер Cupra Formentor должен попасть в начале 2020 года.

Ferrari Roma

Вторая гибридная модель марки. Ferrari называет Roma "спорткаром начального уровня", имея в виду наиболее доступную стоимость из всего модельного ряда. В Европе новинка будет стоить около 200 тысяч евро. Старт производства назначен на первую половину 2020 года.

Ford Mustang Mach-e

Давно обещанный Ford электрический кроссовер в стиле Mustang наконец увидел свет. Цены на Mach-e в США стартуют с отметки $ 43 895, заказать автомобиль можно уже сейчас (депозит 500 долларов), но живые машины придется подождать до второй половины 2020 года.

Ford Puma

Еще одно возрожденное имя в этом списке с 1997 по 2002 годы компания Ford выпускала компактное купе под названием Puma, а теперь это субкомпактный кроссовер, немного больше Fiesta. Крошечный кроссовер получил гибридную силовую установку EcoBoost Hybrid Tecnology на основе 1-литрового турбомотора. Старт продаж в Европе назначен на январь 2020 года.

Honda E

Европейские дилеры начали прием заказов на субкомпактный электрический хэтчбек Honda E в мае этого года. Первый в мире ситикар с камерами заднего вида, вместо зеркал, заказали уже около 50 тысяч клиентов. В автосалонах дилеров марки в Старом Свете новинка появится весной 2020 года.

Hyundai i10

Третье поколение субкомпакта i10 начнут продавать в Европе весной следующего года. Чуть позже самая доступная модель корейской марки ожидается и в Украине. Также интересно: Под 300 км/ч в центре Киева: новый антирекорд

Kia XCeed

Корейский производитель полностью укомплектовал линейку нового поколения Ceed с офф-роуд версии XCeed. Модель будет доступна в Европе с весны 2020 года, причем сразу с гибридной силовой установкой и в исполнении GT-Line.

Kia Optima

Kia Optima 2021 - это седан пятого поколения, который уже продается на внутреннем рынке под названием K5. Впервые в истории модели Optima получила полный привод. Продажи международной версии Kia Optima по всему миру начнутся в первой половине 2020 года.

Kia Seltos

Кроссовер Seltos - новый член семьи Kia, который займет нишу между Soul и Sportage. Новинка поступит в продажу в первой четверти следующего года. Полноприводная версия будет стоить менее 22 тысяч долларов, при этом дилеры будут предлагать и значительно более доступные переднеприводные версии.

Koenigsegg Jesko

Шведская мануфактура соберет 125 гиперкаров, стоимостью от 3 миллионов долларов за каждый. Производство Koenigsegg Jesko начнется в первой четверти 2020 года. Автомобиль назван в честь отца Кристиана фон Кьонигсегга - Йеска. Он заменит две модели марки: Agera RS и Regera. Гиперкар развивает мощность в 1280 сил на обычном бензине и 1600 л.с. - на биотопливе Е85. Заявленная максимальная скорость составляет более 480 км/ч.

Land Rover Defender

Второе поколение легендарного "Дефендера" - грандиозное событие для британцев, на которое поклонники марки надеялись и ждали много лет. Автомобиль дебютировал в сентябре этого года, а уже в октябре украинские дилеры объявили цены и начали прием заказов. Самый доступный Land Rover Defender стоит в Украине от 1,46 млн гривен.

Lamborghini Sian

Первый гибрид в истории итальянской марки. Вместо традиционных литий-ионных батарей в конструкции суперкара применены суперконденсаторы. Серийное производство новинки будет ограничено тиражом в 63 экземпляра, каждый стоимостью в 3,6 миллиона долларов, без учета персонализации. Производство стартует в первой половине 2020 года.

Lexus UX 300e

Совершенно неожиданно марка Lexus вывела в свет свой первый электрокар, которым оказался уже знакомый компактный кроссовер UX с новым индексом. Lexus UX 300e поступит в продажу в Китае и Европе в 2020 году.

Lotus Evija

Когда британская марка выведет свой электрический гиперкар, в этом сегменте рынка уже будет тесно. Однако Lotus уверяет, что, с поддержкой Geely, построит абсолютно ультимативный автомобиль, который проложит для бренда путь в будущее. Фирма планирует выпустить 130 гиперкаров Evija, производство стартует в первой половине следующего года.

Mazda MX-30

Как и электрический кроссовер от Lexus, батарейная новинка Mazda стала полной неожиданностью. На европейский рынок батарейный кроссовер Mazda MX-30 поступит в первой четверти следующего года.

McLaren Speedtail



Mercedes-Benz EQC

Электрический кроссовер немецкой марки был представлен еще осенью 2018 года, но заказчики начнут получать машины только в первой четверти 2020 года.

Mercedes-Benz EQV

В марте этого года немецкий бренд вывел электрическую версию своего V-Class. Старт продаж Mercedes-Benz EQV намечен на 2021 год. Электрический минивэн станет пятым по счету представителем линейки EQ, после кроссовера EQC, хэтчбека EQA, компактного кроссовера EQB и большого седана EQS.

Mercedes-Benz GLE/GLE Coupe

Дебют нового GLE состоялся в сентябре 2018 года, а продажи стартовали уже в нынешнем. В апреле первая машина уже прибыла в Украину, отечественные дилеры еще до презентации собрали более двух сотен заказов на новинку. Версия купе была представлена только летом этого года, а в автосалонах европейских дилеров Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 появится не раньше весны следующего года.

Mercedes-Benz GLC/GLC Coupe/AMG GLC 63/AMG GLC 63 Coupe

Четыре модификации одной модели кроссовера Mercedes дебютировали в течение года. Все версии нового GLC, включая выполнение AMG, уже доступны в Украине. Цены начинаются с отметки в 1 миллион гривен. Также интересно: Трехлетняя девочка поцарапала 10 машин в автосалоне Audi - родители заплатили 10 тысяч долларов

Mercedes-Maybach GLS

Ультрароскошный кроссовер от Maybach предстал перед публикой в китайском городе Гуанчжоу, где наблюдается устойчивый спрос на большие и дорогие автомобили класса экстра-люкс. Продажи Maybach GLS начнутся во второй половине 2020 года, а машины заказчики начнут получать ближе к концу года. По предварительным прогнозам базовая стоимость новинки составит 200 тысяч долларов.

Nissan Juke

Второе поколение чрезвычайно популярного паркетника было представлено в сентябре во французском городке Франкфорт, вместо автосалона во Франкфурте. Украинский импортер марки объявил, что продажи новинки в Украине начнутся во второй половине 2020 года.

Nissan LEAF e-Plus

Это не новое поколение модели, однако Nissan Leaf E+ (e-Plus) заслуживает внимания, благодаря существенному улучшению характеристик, главная из которых - увеличение запаса хода на одном заряде с 243 до 364 километров. Электрокар уже доступен у официальных дилеров марки в Европе, но в Украине, как и модель первого поколения, не представлен.

Nio ES6

Практически неизвестная у нас компания Nio, имеет достаточно сильные позиции в Азии - в Китае работает три десятка автосалонов, в которых с июня этого года доступен электрический кроссовер ES6 со стартовым ценником в 358 тысяч юаней ($ 51 тысяч). Стартап с немецкими корнями имеет серьезные намерения выйти на рынки США и Европы.

Peugeot 208

Второе поколение субкомпактного хэтчбека было представлено в начале этого года и в Европе уже доступно для заказа. Причем как с традиционными ДВС, так и с полностью электрической силовой установкой версии e-208. Во Франции новинка стоит от 15 500 евро за бензиновую машину и от 32 100 - за электрическую.

Peugeot 2008

Самый маленький кроссовер французского производителя дебютировал летом этого года. Как и хэтчбек 208, паркетник был представлен сразу в электрической версии e-2008. Новая модель уже доступна покупателям в Европе, цены стартуют с отметки 21 500 евро, электрическая версия стоит минимум 37 100 евро. О времени появления обеих французских новинок в Украине пока не сообщалось.

Pininfarina Battista

Первый автомобиль легендарного ателье Pininfarina оказался электрокаром с силовой установкой Rimac мощностью в 1900 лошадиных сил. Итальянцы построят 150 таких автомобилей, стоимостью около 2 миллионов долларов каждый, производство стартует в 2020 году. Позже в Pininfarina должны появиться более доступные модели с ценником около 100 тысяч долларов.

Porsche Cayenne Coupe

Новая модификация популярного кроссовера Porsche дебютировала в марте, а в продажу поступила осенью. Cayenne Coupe уже доступен в Украине по цене от 2,29 млн грн за базовую модель и от 4,1 млн грн за версию Turbo.

Porsche Taycan

Электрический спорт-седан от Porsche был представлен в начале сентября. Украинские дилеры марки уже принимают заказы на электрокар. Цены стартуют с отметки 2,55 млн грн за версию 4S, от 3,6 млн за модификацию Turbo, а самая мощная версия обойдется минимум в 4,4 млн грн. Первые автомобили заказчики начнут получать в начале следующего года.

Renault Clio V

Пятое поколение модели дебютировало в январе этого года, а перед публикой появилось на Женевском автосалоне. К сожалению, очень популярный в Европе субкомпакт Clio в Украине не продается. На родине за автомобиль просят от 14 100 евро.

Renault Zoe

Второе поколение электрической крохи ZOE получил более чем вдвое большую батарею, чем была у первого хэтчбека - аккумулятор на 52 кВт*ч позволяет преодолевать на одном заряде до 390 км. Во Франции новинка доступна по цене от 17 900 евро.

Seat el-Born

Хэтчбек называют первым электрокаром испанской марки. Во время мартовской премьеры собрат Volkswagen ID 3 носил статус предсерийного концепта, который обещали поставить на конвейер в 2020 году.

ŠKODA Superb

Для флагмана чешской марки последняя трансформация - только обновление, однако важность этой модели, а также глубокая всесторонняя модернизация обеспечили ему место в этом списке. Новинка представлена несколькими модификациями: собственно Superb, универсалом Superb Combi, гибридами Superb iV и Superb Combi iV, а также Superb Combi Scout. Для лифтбека и универсала также доступно выполнение Sportsline. В Украине модель представлена двумя простыми версиями - Superb и Superb Combi в нескольких вариантах, включая Sportsline и Laurin & Klement. Цены стартуют с отметки 767 920 гривен.

ŠKODA CITIGOe iV

Электрический субкомпакт от "Шкоды" был представлен в сентябре. Дома автомобиль уже доступен для покупателей, в Украине же модель не представлена. В Чехии электрокар доступен по цене от 479 900 крон - 484 тысяч гривен, по текущему курсу.

ŠKODA Kamiq

Самый маленький кроссовер чешской марки дебютировал в Женевском автосалоне, производство в Млада-Болеславе началось в июле. На домашнем рынке модель уже доступна по цене от 528 200 крон (532 тысяч гривен), а у украинских дилеров марки автомобиль должен появиться в середине следующего года.

ŠKODA Octavia

Четвертое поколение Octavia производитель представил в ноябре. В Чехии новинка уже доступна по цене от 636 900 крон (642 тысяч гривен), однако представлена исключительно в форме универсала Combi. В украинских автосалонах официальных дилеров марки новая Octavia ожидается летом 2020 года.

smart EQ

Электрические "Смарты" были представлены публике в Женеве этой весной и сразу после премьеры, smart EQ (название марки пишется именно так) поступили в продажу в Европе. Двухдверный smart EQ Fortwo стоит от 28 255 евро. В Украине работает официальный сайт марки, однако он абсолютно пустой, информация о появлении новинки на нашем рынке отсутствует.

SsangYong Korando

В Украине кроссовер Korando еще не успел обновиться - отечественные дилеры называют "новым" автомобиль третьего поколения, тогда как дома четвертая генерация модели доступна еще с февраля нынешнего года. В Южной Корее кроссовер оценен в 22 160 000 вон - это около 535 тысяч гривен. Появится ли новинка в Украине и когда - пока не известно.

Tesla Cybertruck

Формально Tesla Cybertruck - концепт, который превратится в серийную модель не ранее, чем через два года. Тем не менее, электрокар стал настоящей сенсацией 2019 года, чем и заслужил себе место в этом списке. Также интересно: Номера автомобилей в Украине по областям: кто откуда

Tesla Model Y

Вторая модель американской марки в форме кроссовера была официально представлена в марте этого года. На домашнем рынке для электрокара заявленная стоимость от 39 до 60 тысяч долларов, в зависимости от конфигурации. В Германии, где Tesla построит очередную Гигафабрику, кроссовер стоит от 56 тысяч евро. Европейские покупатели начнут получать машины в начале 2021 года.

Toyota Mirai

Второе поколение Mirai дебютировало в октябре. Невзрачный хэтчбек первого поколения превратился в бизнес-седан, сохранив при этом свою главную особенность - электрическую силовую установку на водородных топливных элементах. В Японии новинка уже доступна для покупателей по цене от 7 409 600 иен - $67 750 или 1 573 500 гривен. Украинский импортер Toyota не сообщал о планах выхода модели на наш рынок.

Toyota Corolla

Новое поколение Corolla начали продавать в Украине еще в феврале 2019 года, причем покупателям доступны как машины с традиционными ДВС, так и гибриды. Минимальная стоимость модели в Украине - 438 700 гривен, гибридная модель стоит от 673 500 гривен. В дилерской сети представлены исключительно седаны, хэтчбек и универсал на наш рынок не поставляются.

Toyota GR Supra 2020

Долгожданный спорткар пятого поколения, созданный совместно с BMW, был представлен в начале этого года, на большинстве рынков автомобиль поступил в продажу летом. В США Supra mk5 стоит от 50 тысяч долларов. Поставлять спорткар в Украине отечественный импортер не планирует.

Toyota RAV4 Prime

Для гибридной модификации своего популярного кроссовера Toyota подобрала собственное название - Prime. Новинка уже представлена в Украине, цены на гибридный RAV4 стартуют с отметки 589 570 гривен.

Volkswagen Golf

Восьмое поколение Golf немецкий автопроизводитель представил в конце октября. Рыночный дебют VW Golf mkVIII состоялся в декабре, но только на самых значительных для немецкого концерна рынках. Менее важным странам придется подождать до лета 2020 года. В Германии хэтчбек (единственный кузовной вариант модели) стоит от 27 510 евро.

Volkswagen ID 3

Электрический наследник Golf стал первым самостоятельным электрокаром марки с целой линейки под названием ID. Батарейный хэтчбек с самым мощным аккумулятором имеет запас хода в 550 километров. Базовая версия Volkswagen ID 3 оценена в 30 тысяч евро, то есть дешевле e-Golf предыдущего поколения. Появится ли новинка в автосалонах украинских дилеров - пока не известно.

Volkswagen T-Roc Cabriolet

Мало кто верил в то, что Volkswagen сделает серийным кроссовер-кабриолет, однако в августе этого года T-Roc Cabrio производитель показал конвейерную версию экзотического автомобиля. Появление кабриолета в Украине мало вероятно, а вот дома T-Roc Cabrio уже доступен для заказа с минимальным ценником в 27 495 евро. Покупатели начнут получать машины весной 2020 года.

Volkswagen Passat 2020

Последний автомобиль в списке, который не изменил поколение, а лишь обновился - обойти вниманием безумно популярную в Украине модель мы просто не могли. Рестайлинговый Passat 2020 вышел сначала в Китае, затем в США и лишь в последнюю очередь - в Европе. Новинка представлена версиями седан, универсал и Alltrack - универсал повышенной проходимости. Модель также получила гибридную силовую установку в дополнение к традиционному бензиновому и дизельному мотору. Цены в Германии начинаются от 31 930 евро.

Volkswagen ID Buzz

Электрический минивэн будет представлен двумя версиями: пассажирской и грузовой с приставкой Cargo в названии. Последний должен появиться на рынке раньше пассажирской модели - в 2021 году, тогда как минивэн для людей выйдет только в 2022-м году.