Это лишь одна из причин, почему за детворой нужно постоянно следить.

Отвернешься на минуту – на новых обоях уже красуется граффити маминой помадой. Оставишь на мгновение – дети уже красит кошку зеленкой. Если что-то подобное случается дома – это еще полбеды. Один легкомысленный отец из Китая убедился в этом на собственном опыте и заплатил за науку сполна.

Также интересно: Мужчина переоделся женщиной, чтобы сдать экзамен на права, вместо матери

Исследование показало, что американская семья тратит на ребенка от рождения до 17-летнего возраста около 233 тысяч долларов, или почти 14 000 – ежегодно. Подобных данных о "ценах на детей" в Китае нет, однако молодоженам из Пекина уже не удастся вписаться в какие среднестатистические цифры. Причиной тому – оставленная без присмотра трехлетняя дочь.

Пока родители общались с менеджером дилерского центра, девочка раздобыла где-то стеклышко и создала несколько рукотворных шедевров в стиле наскальной графики на кузовах автомобилей. Под горячую руку юной художницы попало несколько кроссоверов Q3 и Q8. Последний стоит минимум 70 000 долларов. Впрочем, теперь стоимость автомобиля даже увеличится. И не потому, что он превратился в арт-объект, а потому что папе маленькой выдумщицы пришлось заплатить за его ремонт.

Несмотря на то, что царапины были относительно незначительными, автосалон сказал, что после перекраски транспортные средства не могут быть проданы как новые – это противоречит местным законам и может обернуться огромным штрафом для дилера.

Автосалон сначала выставил счет за поврежденные автомобили в размере около 29 тысяч долларов, однако родителям маленькой художницы удалось договориться о снижении цифры в 10 тысяч долларов.

Смотрите также: Девочка попортила машину соседа, а тот решил, что так даже лучше