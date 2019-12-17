Це лише одна з причин, чому за дітворою потрібно постійно пильнувати.

Відвернешся на хвильку – на нових шпалерах вже красується граффіті маминою помадою. Залишиш на мить – малеча вже фарбує кішку зеленкою. Коли щось подібне трапляється вдома – то ще півбіди. Один легковажний татусь з Китаю переконався в цьому на власному досвіді й заплатив за науку сповна.

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Дослідження показало, що американська родина витрачає на дитину від народження до 17-річного віку близько 233 тисяч доларів, або майже 14 000 – щорічно. Подібних данних про “ціни на дітей” в Китаї немає, однак молодому подружжю з Пекіну вже не вдасться вписатись у жодні середньостатистичні цифри. Причиною тому – залишена без нагляду трирічна донька.

Доки батьки спілкувались із менеджером дилерського центру, дівчинка роздобула десь скельце та створила кілька рукотворних шедеврів у стилі наскельної графіки на кузовах автомобілів. Під гарячу руку юної художниці потрапило кілька кросоверів Q3 та Q8. Останній коштує щонайменше 70 тисяч доларів. Втім, тепер вартість автомобіля навіть збільшиться. І не тому, що він перетворився на арт-об’єкт, а тому що таткові маленької вигадниці довелось заплатити за його ремонт.

Незважаючи на те, що подряпини були відносно незначними, автосалон сказав, що після перефарбовування транспортні засоби не можуть бути продані як нові – це протиречить місцевим законам і може обернутись величезним штрафом для дилера.

Автосалон спочатку виставив рахунок за пошкоджені автомобілі у розмірі близько 29 тисяч доларів, однак батькам маленької художниці вдалось домовитись про зниження цифри до 10 тисяч доларів.

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