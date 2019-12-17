60-річна пані багато разів намагалась самостійно оновити своє водійське посвідчення, але їй це не вдавалось. На допомогу виріший прийти люблячий син. У досить незвичний спосіб.

Марія Ск'яво з Бразилії тричі провалювала тест з водіння, перш ніж її 43-річний син Хейтор вирішив їй допомогти. Чоловік вбрався в одяг матері та вирушив на екзамен замість неї.

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Хейтор зробив собі макіяж, жіночу укладку волосся, вдягнув окуляри, нафарбував нігті та став справді схожим на свою матір. Як у фільмі Хічкока “Психо”. І йому майже вдалось здійснити задумане, якби не кілька дрібних деталей. Екзаменаторка Алін Мендонса звернула увагу на незвично високий голос і досить незграбні манери “жіночки”. Якби того дня екзаменатором був чоловік, він, можливо, й не звернув би увагу на такі дрібниці.

“Спочатку я нічого не помітила, тому що тільки закінчила тестування п'ятого кандидата і трохи втомилася”. Однак сидячи поруч з ним в машині, вона почала відчувати дивне занепокоєння через цю “пані”, хоча й не могла збагнути, що саме не так – настільки якісним було маскування Хейтора. Про всяк випадок вона попросила “Марію” ще раз показати посвідчення особи. Тільки звірившись з фото, вона збагнула, що перед нею інша людина. Після цього Мендонса викликала поліцію.

В результаті хорошому синові було висунуто звинувачення в шахрайстві та спробі ошукати державний орган. Його відпустили під заставу, проводиться розслідування інциденту, після якого на Хейтора чекає суд. Чоловікові загрожує тюремне ув’язнення.



Фото: Хейтор Ск'яво перевдягнений у свою матір / FocusOn News

З одного боку, чоловік вчинив благородно, по відношенню до своєї матусі. З іншого ж – якби панянка таки отримала своє посвідчення, до пуття не вміючи їздити, це могло б погано закінчитись і для неї самої, і для оточуючих.

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