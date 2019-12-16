Ревнощі часом набувають вкрай нездорових форм.

Патологічні ревнивці настільки переконані у зрадах партнера, що не сприймають жодних контраргументів. Випадок, який трапився у Мексиці, показує, наскільки небезпечним для оточуючих може бути така людина.

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Імена головних героїв цієї історії не називаються, однак відомо, що розповів її на своїй сторінці у Facebook пасажир Uber на ім’я Кріс Астудільо.



Фото: 7news.com.au

Під час поїздки пасажир почув якийсь писк з багажника машини і звернув на це увагу водія. Чоловіки зупинились для перевірки і були шоковані, побачивши, що у багажнику знаходиться жінка з маленьким хлопчиком. Пасажир став свідком грандіозної сімейної сцени, після якої таксист посадив домочадців у машину та був змушений везти клієнта за пунктом його призначення у супроводі ридаючої дружини. Решту дороги пасажиру довелось вислуховувати усі деталі сімейної драми.



Фото: 7news.com.au

Безвідповідальність молодої жінки, готової наражати свою дитину на небезпеку задихнутись в багажнику, обурила Facebook-читачів Астудільо: “Я сподіваюся, що вони розлучаться, і в неї заберуть дитину, вона не готова доглядати за дитиною”, прокоментувала одна зі знайомих Кріса.

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