Ревность время от времени приобретает крайне нездоровые формы.

Патологические ревнивцы настолько убеждены в изменах партнера, что не воспринимают никаких контраргументов. Случай, который произошел в Мексике, показывает, насколько опасным для окружающих может быть такой человек.

Смотрите также: Видео: мотоциклист "зависает" в телефоне прямо на ходу и едет "без рук"

Имена главных героев этой истории не называются, однако известно, что рассказал ее на своей странице в Facebook пассажир Uber по имени Крис Астудильо.

Фото: 7news.com.au

Во время поездки пассажир услышал какой-то писк из багажника машины и обратил на это внимание водителя. Мужчины остановились для проверки и были шокированы, увидев, что в багажнике находится женщина с маленьким мальчиком. Пассажир стал свидетелем грандиозной семейной сцены, после которой таксист посадил домочадцев в машину и был вынужден везти клиента к пункту его назначения в сопровождении рыдающей жены. Остаток дороги пассажиру пришлось выслушивать все детали семейной драмы.

Фото: 7news.com.au

Безответственность молодой женщины, готовой подвергнуть своего ребенка опасности задохнуться в багажнике, возмутила Facebook-читателей Астудильо: "Я надеюсь, что они разведутся, и у нее заберут ребенка, она не готова ухаживать за ребенком", прокомментировала одна из знакомых Криса.

Смотрите также: Бешеный экскаватор на тротуаре: что происходит в промзоне Киева