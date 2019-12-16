Черговий рейд групи "ЗупиниЛося" став схожим на кадри з фільму"Термінартор".

Під час патрулювання однієї з вулиць у промзоні Києва знімальна група натрапила на екскаватор, який з шаленою швидкістю їхав по тротуару, а водій виявився справжнім неадекватом. Американець, котрий брав участь у рейді, зупинив порушника. І хоча одразу два свідки відчули у водія запах перегару, поліцейські цього не помітили. Вони виписали штраф 225 грн за їзду тротуаром і відпустили порушника.

Нагадаємо, що евакуатори в Києві забирають авто за 2-3 хвилини.