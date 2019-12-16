Очередной рейд группы "ЗупиниЛося" стал похожим на кадры из фильма"Терминатор".

Во время патрулирования одной из улиц в промзоне Киева съемочная группа наткнулась на экскаватор, который с бешеной скоростью ехал по тротуару, а водитель оказался настоящим неадекватом. Американец, участвовавший в рейде, остановил нарушителя. И хотя сразу два свидетели почувствовали у водителя запах перегара, полицейские этого не заметили. Они выписали штраф 225 грн за езду по тротуару и отпустили нарушителя.

Нагадаємо, що евакуатори в Києві забирають авто за 2-3 хвилини.