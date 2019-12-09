Рекорди ставили поблизу столичного торгового центру Silver Breeze.

Евакуатори в Києві працюють не лише в центрі. Наприклад, цього разу вони забирали порушників поблизу торгового центру Silver Breeze, в якому недостатньо місць для паркування. Саме тому тут ставлять машини на дорозі, які заважають іншому транспорту. Цього разу Інспектори з паркування забирали на евакуаторі автомобілі порушників на штрафмайданчики. Серед "жертв" – багато дорогих автомобілів.

Під час цього рейду кожен автомобіль забирали за 2-3 хвилини. Ще не рекорд, але скоро евакуаторники будуть змагатися з механіками “Формули-1”.

Нагадаємо, що в “Формулі 1” колеса міняють менш ніж за 2 секунди.