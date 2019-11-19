Попередній час був вражаючим – 1,88 секунди, а новий – просто неймовірний!

Відвоювати майже 10 десятих секунди в такій справі – це як перейти від повітроплавання до космічних польотів.

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Що можна встигнути зробити за 1,82 секунди? Хильнути кави, подивитись на наручний годинник, завантажити файл розміром 182 мегабіта, вдягнути пальто чи зняти рукавиці… Один чи два гіперкари на планеті здатні за цей час розігнатись до першої сотні на спідометрі, ракета Falcon пролетить за цей час 3563 метри, а слимак встигне проповзти 13 міліметрів. А ось на що здатна команда механіків Red Bull:



Вражаюче видовище було зафіксоване на відео під час Гран Прі Бразилії, де Макс Ферстаппен здобув перемогу на треку, а механіки його команди – власну, у паддоку. Заміна чотирьох коліс боліда Ферстаппена тривала усього 1,82 секунди і це – новий світовий рекорд.

Протягом цього сезону “крилата команда” б’є рекорд вже втретє! На початку сезону механіки Red Bull провели піт-стоп за 1,91 секунди. На Гран Прі Німеччини техніки поміняли колеса за 1,88 секунди. А цього разу стрибнули вище голови і зробили неможливе. Цікаво, скільки часу протримається новий рекорд?

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