Предыдущее время было впечатляющим – 1,88 секунды, а новое – просто невероятное!

Отвоевать почти 10 десятых секунды в таком деле – это как перейти от воздухоплавания до космических полетов.

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Что можно успеть сделать за 1,82 секунды? Выпить кофе, посмотреть на часы, загрузить файл размером 182 мегабита, надеть пальто или снять перчатки... Один или два гиперкара на планете способны за это время разогнаться до первой сотни на спидометре, ракета Falcon пролетит за это время 3563 метра, а улитка успеет проползти 13 миллиметров. А вот на что способна команда механиков Red Bull:

Впечатляющее зрелище было зафиксировано на видео во время Гран При Бразилии, где Макс Ферстаппен одержал победу на треке, а механики его команды – собственную, в паддоке. Замена четырех колес болида Ферстаппена длилась всего 1,82 секунды и это – новый мировой рекорд.

В течение этого сезона "крылатая команда" бьет рекорд уже в третий раз! В начале сезона механики Red Bull провели пит-стоп за 1,91 секунды. На гран-при Германии техники поменяли колеса за 1,88 секунды. А в этот раз прыгнули выше головы и сделали невозможное. Интересно, сколько времени продержится новый рекорд?

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