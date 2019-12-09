Рекорды ставили вблизи столичного торгового центра Silver Breeze.

Эвакуаторы в Киеве работают не только в центре. Например, в этот раз они забирали нарушителей вблизи торгового центра Silver Breeze, в котором недостаточно мест для парковки. Именно поэтому здесь ставят машины на дороге, которые мешают другому транспорту. На этот раз Инспекторы парковки забирали на эвакуаторе автомобили нарушителей на штрафплощадки. Среди "жертв" – много дорогих автомобилей.

Во время этого рейда каждый автомобиль забирали за 2-3 минуты. Еще не рекорд, но скоро эвакуаторщики будут соревноваться с механиками “Формулы-1”.

Напомним, что в “Формуле 1 колеса меняют менее чем за 2 секунды.