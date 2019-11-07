Пасажир теж "зомбований" гаджетом. А хто ж керує скутером?

Чи потрібно пояснювати, до яких наслідків може призвести таке ставлення до власної безпеки?

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Кількасекундне відео зняв житель Сінгапуру, який в поясненні до нього пише, що їхав по шосе з сестрою, коли помітив, що водій скутера та його пасажир прямо на ходу “зависають” у своїх смартфонах. Водій при цьому лиш час від часу поглядає на дорогу.



Один з коментаторів відео каже, що “бачить таке кожен день” – вочевидь це земляк героїв цього ролика. І це при тому, що в Азії, як відомо, трафік на дорогах просто шалений, часто хаотичний, а кількість транспорту просто колосальна. Для того ж, щоб потрапити в аварію, багато часу не потрібно – часом усе трапляється швидше, ніж водій встигне кліпнути.

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