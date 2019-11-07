Пассажир тоже "зомбированный" гаджетом. А кто же руководит скутером?

Нужно ли объяснять, к каким последствиям может привести такое отношение к собственной безопасности?

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Несколькосекундное видео снял житель Сингапура, который в объяснении к нему пишет, что ехал по шоссе с сестрой, когда заметил, что водитель скутера и его пассажир прямо на ходу "зависают" в своих смартфонах. Водитель при этом лишь время от времени поглядывает на дорогу.

Один из комментаторов видео говорит, что "видит такое каждый день" - очевидно это земляк героев этого ролика. И это при том, что в Азии, как известно, трафик на дорогах просто сумасшедший, часто хаотичный, а количество транспорта просто колоссальное. Для того, чтобы попасть в аварию, много времени не нужно - иногда все случается быстрее, чем водитель успеет моргнуть.

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