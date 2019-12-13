Запаси для боротьби з дефіцитом? Чи навпаки – акція на АЗС з дешевим пальним? Ні, просто "кмітливість".

Хоча жінка на відео – не білявка, це той випадок, коли людина сама напрошується на жарти про жіночу логіку та кмітливість.

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Ролик був знятий випадковими свідками на АЗС у місті Х'юстон, штат Техас. Жінка залила бензин в поліетиленовий пакет та поставила його на асфальт, від чого “майка”, звісно, порвалась. Втім, це зупинило даму і вона вирішила зміцнити свою незвичайну тару ще одним пакетом. Це їй вдалось і, ретельно зав’язавши целофанову торбину, вона поставила вогненебезпечний пакунок у багажник своєї машини.

Що змусило жінку використовувати пакети в якості каністри для бензину – залишається загадкою. Навіть якщо на тій же АЗС не було у продажу відповідної тари, можна було, у крайньому випадку, придбати велику пляшку з напоєм та перелити пальне в неї. Ще одне цікаве питання – як водійка збирається провести зворотню процедуру, тобто, спорожнити пластиковий мішок. Втім, скоріш за все, ламати над цим голову їй не доведеться, оскільки дорогою бензин обов’язково витече з пакетів, забезпечивши панянці неперевершений аромат в салоні авто.



Цікаво, що у серпні цього року в Каліфорнії і справді проходила акція, в якій узяли участь 30 АЗС. Пальне на цих заправках коштувало усього 30 центів за літр – як у 1959 році. Ініціатором акції виступила компанія Amazon, котра в такий спосіб намагалась привернути увагу до свого серіалу “Дивовижна місіс Мейзел” про відповідні часи.

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