На Twitter керівника Tesla і SpaceX обрушились числені прохання відправити Cybertruck слідом за Roadster. Ідея йому, здається, сподобалась.

Ідея про запуск Cybertruck в космос, за прикладом Tesla Roadster, лежала на поверхні, але тільки зараз почала активно обговорюватись. Причому не лише шанувальниками марки – Маск теж не проти зробити таке.

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Один з фанатів Tesla навіть створив коротке анімаційне відео, в якому Cybertruck стоїть на вершині ракетоносія Falcon Heavy. Однак Ілон Маск зазначив, що значно краще для цієї цілі підійде міжпланетний корабель Starship, у якому є вантажний відсік. Перші прототипи міжпланетного лайнера вже майже готові, а повноцінний орбітальний політ запланований на 2020 рік.



Нагадаємо, Tesla Roadster був запущений у космос в лютому 2018 року за допомогою ракети-носія Falcon Heavy. За майже два роки перебування у відкритому космосі автомобіль зі “Старменом” на борту віддалився від Землі на 364 мільйони кілометрів.

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