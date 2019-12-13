На Twitter руководителя Tesla и SpaceX обрушились многочисленные просьбы отправить Cybertruck вслед за Roadster. Идея ему, кажется, понравилась.

Идея о запуске Cybertruck в космос, по примеру Tesla Roadster, лежала на поверхности, но только сейчас начала активно обсуждаться. Причем не только поклонниками марки – Маск тоже не против сделать такое.

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Один из фанатов Tesla даже создал короткое анимационное видео, в котором Cybertruck стоит на вершине ракетоносителя Falcon Heavy. Однако Илон Маск отметил, что значительно лучше для этой цели подойдет межпланетный корабль Starship, в котором есть грузовой отсек. Первые прототипы межпланетного лайнера уже почти готовы, а полноценный орбитальный полет запланирован на 2020 год.



Напомним, Tesla Roadster был запущен в космос в феврале 2018 года с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy. За почти два года пребывания в открытом космосе автомобиль со “Старменом” на борту отдалился от Земли на 364 миллиона километров.

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