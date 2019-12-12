Що хотів сказати своїми викрутасами водій Holden Commodore – так і залишилось загадкою, але "нагороду" за своє шоу він отримав.

Поліція Західної Австралії поділилась у Facebook відео, на якому показана погоня за Holden Commodore, котрий кружляє вулицями, виписуючи зіг-заги та кільця. Зйомка велась із трьох поліцейських автомобілів та гелікоптера, а пізніше в піар-відділі поліції з записів змонтували цей ролик.

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Зазвичай, присутність машин поліції спонукає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та припинити свої небезпечні витівки на дорозі. Але не в цьому випадку. Цілих три автомобілі поліції, а потім ще й гелікоптер, не змусили водія білого седана припинити свої викрутаси. Відео має заголовок “Бовдур на пробитих шинах”.

Після кількох значних ударів об бордюри, в автомобіля дивака відвалилось колесо, з-під машини полетіли фонтани іскор, але й це не зупинило водія – він продовжував тиснути на газ та хаотично крутити кермо. Врешті решт Commodore не витримав знущань над ним та зупинився перед автосалоном уживаних автомобілів. Після цього на водія одразу напосіли працівники поліції.



Відео закінчується текстовим повідомленням про те, що власник білого автомобіля був заарештований та відправлений за ґрати на 9 місяців, водійське посвідчення у нього вилучили на два роки.

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