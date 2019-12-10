Виїзд в місто на своєму найновішому дітищі став для американського мільярдера видатною подією.

Лише вчора ми писали про те, що засновник компанії Tesla був помічений в одному з ресторанів в Малібу, куди він прибув на електричному пікапі. Потім з'явилася інформація, що покидаючи заклад і виїжджаючи з парковки, Ілон Маск потрапив в незначну аварію на своєму Cybertruck.

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На превелике щастя, ДТП виявилося незначним - пікап всього лише зачепив стовпчик огорожі і збив його. Більш того, сам мільярдер схоже навіть не помітив, що він пошкодив боллард. До слова, відео інциденту опубліковано в Мережі.

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