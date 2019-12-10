Выезд в город на своем новейшем детище стал для американского миллиардера выдающимся событием.

Только вчера мы писали о том, что основатель компании Tesla был замечен в одном из ресторанов в Малибу, куда он прибыл на электрическом пикапе. Затем появилась информация, что покидая заведение и выезжая с парковки, Маск попал в незначительную аварию на своем Cybertruck.

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К большому счастью, ДТП оказалось незначительным – пикап всего лишь задел столбик ограждения и сбил его. Более того, сам миллиардер похоже даже не заметил, что он повредил боллард. К слову, видео инцидента опубликовано в сети.

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