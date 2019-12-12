Что хотел сказать своими выкрутасами водитель Holden Commodore – так и осталось загадкой, но "награду" за свое шоу он получил.

Полиция Западной Австралии поделилась в Facebook видео, на котором показана погоня за Holden Commodore, который кружит по улицам, выписывая зиг-заги и кольца. Съемка велась из трех полицейских автомобилей и вертолета, а позже в пиар-отделе полиции из записей смонтировали этот ролик.

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Обычно, присутствие машин полиции побуждает водителей соблюдать правила дорожного движения и прекратить свои опасные шалости на дороге. Но не в этом случае. Целых три автомобиля полиции, а потом еще и вертолет, не заставили водителя белого седана прекратить свои выкрутасы.

После нескольких внушительных ударов о бордюры, у автомобиля чудака отвалилось колесо, из-под машины полетели фонтаны искр, но и это не остановило водителя – он продолжал давить на газ и хаотично крутить руль. В конце концов Commodore не выдержал издевательств над ним и остановился перед автосалоном подержанных автомобилей. После этого на водителя сразу насели работники полиции.

Видео заканчивается текстовым сообщением о том, что владелец белого автомобиля был арестован и отправлен за решетку на 9 месяцев, водительское удостоверение у него изъяли на два года.

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