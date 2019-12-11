В Киеве настоящие полицейские задержали "фейковых". Последние разрисовали Ford Mustang в краски национальной полиции и колесили на нем по городу.

Обклеивать собственный автомобиль символикой национальной полиции запрещено. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность. Впрочем, одного из нарушителей, который катался по Киеву на таком авто, задержали за... укрывательство от военкомата.

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Именно так заверили сотрудники полиции. На одного из ребят надели наручники и увезли в участок полиции. Очевидно, что именно там будут выяснять все обстоятельства дела. На водителя “Мустанга” выписали два протокола – за незаконное использование цветов полиции и мигалок на автомобиле.

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