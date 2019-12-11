Seltos – новый бестселлер Kia в Индии, машины разлетаются из дилерских автосалонов, буквально.

Марка Kia представлена в Индии только одной моделью – новым Seltos, но за несколько месяцев смогла выйти в лидеры рынка по количеству проданных автомобилей: 40 тысяч проданных, 80 тысяч заказанных.

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К сожалению, для дилера Navi Mumbai в торговом комплексе Panvel выражение "товар разлетается" приобрело буквальное значение. Во время показа автомобиля клиенту, сотрудник автосалона сдвинул машину с места и проехал сквозь панорамное окно.

Фото: Kia Seltos выпал из окна на другой "Селтос" / Мotor1

Упав, Seltos приземлился на припаркованный внизу другой Seltos, который готовили к отправке клиенту. К счастью, во время инцидента никто из людей не получил серьезных повреждений.

По досадному стечению обстоятельств, аналогичная авария произошла в начале этого года в одного из индийских дилеров марки Hyundai. Потенциальный покупатель модели i20 проехал на машине через окно, упав на другой Hyundai.

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