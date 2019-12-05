Все новинки, названные в заголовке, получили самые высокие оценки экспертов.

EuroNCAP провела очередную серию краш-тестов, по результатам которых 12 из 15 автомобилей получили наивысшие оценки. В аутсайдерах, с четырьмя звездами рейтинга, оказались Peugeot 2008, Volkswagen Sharan и его испанская версия – Seat Alhambra. Три звезды получил лишь один автомобиль – Jeep Renegade.

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Porsche Taycan, Tesla Model X, Skoda Octavia, Subaru Forester, Ford Kuga, Audi Q7, Peugeot 2008 (с опционным пакетом безопасности), Ford Mondeo, Mazda CX-30 и Mercedes-Benz GLB справились с тестами на “отлично”.

По количеству набранных баллов абсолютным лидером последнего рейтинга стал электрический кроссовер Tesla Model X. Лучше всего защищены в нем водитель и взрослый пассажир, эксперты оценили его по этому показателю на 98 процентов (37.5 баллов). Больше удалось набрать лишь Mazda CX-30, который установил рекорд по этому параметру и набрал 99 процентов баллов из ста, однако оказался немного слабее по другим параметрам.

Новое поколение Skoda Octavia получило 92% за безопасность водителя и переднего пассажира, а защиту детей в машине оценили на 88% из 100.

Электрический спорт-седан Porsche Taycan набрал 85% за защиту водителя и переднего пассажира, и 83 – за безопасность пассажира-ребенка.



По правилам EuroNCAP, краш-тест на фронтальный удар со смещением проводится на скорости 64 километра в час, а в качестве препятствия используют объект деформируется с перекрытием 40%. Кроме того, эксперты разбивают автомобиль на скорости 50 км/ч со 100-процентным перекрытием, проверяют безопасность во время бокового удара на скорости 50 км/ч и удар об столб на скорости 20 км/час.

Видео краш-тестов EuroNCAP остальных моделей можно посмотреть, перейдя по гиперссылке ниже:

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