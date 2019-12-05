Усі новинки, названі в заголовку, отримали найвищі оцінки експертів.

EuroNCAP провела чергову серію краш-тестів, за результатами якої 12 з 15 автомобілів отримали найвищі оцінки. В аутсайдерах, з чотирма зірками рейтингу, опинились Peugeot 2008, Volkswagen Sharan та його іспанська версія – Seat Alhambra. Три зірки отримав лише один автомобіль – Jeep Renegade.

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Porsche Taycan, Tesla Model X, Skoda Octavia, Subaru Forester, Ford Kuga, Audi Q7, Peugeot 2008 (з опційним пакетом безпеки), Ford Mondeo, Mazda CX-30 та Mercedes-Benz GLB впорались із тестами на “відмінно”.

За кількістю набраних балів абсолютним лідером останнього рейтингу став електричний кросовер Tesla Model X. Найкраще захищені у ньому водій та дорослий пасажир, експерти оцінили його за цим показником на 98 відсотків (37.5 балів). Більше вдалось набрати лише Mazda CX-30, котрий встановив рекорд за цим параметром і набрав 99 відсотків балів зі ста, однак виявився трохи слабкішим за іншими параметрами.



Нове покоління Skoda Octavia отримало 92% за безпеку водія і переднього пасажира, а захист дітей в машині оцінили на 88% зі 100.



Електричний спорт-седан Porsche Taycan набрав 85 відсотків за захист водія та переднього пасажира, та 83 – за безпеку пасажира-дитини.



За правилами EuroNCAP, краш-тест на фронтальний удар зі зміщенням проводиться на швидкості 64 кілометри в годину, а в якості перешкоди використовують об'єкт, що деформується з перекриттям 40%. Крім того, експерти розбивають автомобіль на швидкості 50 км/год зі 100-відсотковим перекриттям, перевіряють безпеку під час бокового удару на швидкості 50 км/год та удару об стовп на швидкості 20 км/год.

Відео краш-тестів EuroNCAP решти моделей можна подивитись, перейшовши за гіперпосиланням нижче:

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